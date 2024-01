Frignano. Incarichi annullati, esulta l’opposizione

I consiglieri di opposizione del Comune di Frignano Aldo Simonelli, Giovanna Alidorante e Vincenzo Mastroianni, esprimono soddisfazione per l’annullamento degli incarichi esterni di verifica della progettazione di tre opere pubbliche, disposte con le determine n. 54, 58 e 62 del’08.05.23 dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune, Arch. Nicola Massimo.

L’annullamento è avvenuto in autotutela, a seguito dell’interrogazione consiliare presentata dai consiglieri Simonelli, Alidorante e Mastroianni l’11 luglio 2023, che ha evidenziato la violazione delle disposizioni normative vigenti.

In particolare, l’interrogazione ha sottolineato che gli importi dei lavori relativi alle progettazioni in questione erano inferiori a un milione di euro, e che gli incarichi erano stati affidati a tecnici esterni invece che al responsabile unico del procedimento, che avrebbe potuto avvalersi della struttura tecnica del Comune.

“La nostra interrogazione consiliare ha portato alla luce una grave irregolarità, che ha messo a rischio la legalità e la trasparenza delle procedure di affidamento dei lavori pubblici – dichiarano Simonelli, Mastroianni e Alidorante -. Questa vicenda sancisce e dimostra il ruolo di controllo dell’opposizione, che è stata in grado di evidenziare una violazione di legge”.

“Questa vicenda sancisce e dimostra il ruolo di controllo dell’opposizione, che ha permesso di mettere a nudo ancora una volta l’incompetenza del Vicesindaco delegato ai lavori pubblici Giuseppe Seguino, che aveva dichiarato il 5 ottobre in Consiglio Comunale che gli incarichi erano stati affidati regolarmente. Rappresenta, inoltre, l’ennesima superficialità del dirigente del settore tecnico Arch. Nicola Massimo, che ha dimostrato di non avere la competenza adeguata per gestire gli appalti pubblici”.

“Si eviterà un ulteriore spreco di denaro pubblico. Denaro che ora verrà messo nuovamente a disposizione per una migliore resa dei lavori – concludono i consiglieri di opposizione -. Questa è una vittoria per la legalità e la trasparenza, e dimostra che l’opposizione è sempre vigile e pronta a intervenire per tutelare gli interessi dei cittadini”.