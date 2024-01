(FOTO) Aversa. Abbattuto il muro del giardino di Palazzo Orineti

“Nel centro storico di Aversa lo scempio continua. Abbattuto il muro del giardino di Palazzo Orineti su via Santa Marta“. A denunciarlo, a mezzo social, l’ex consigliera comunale Eugenia d’Angelo.

“Per la ‘sistemazione’ del giardino (?) sono stati stanziati oltre 200mila euro sottratti dai fondi PICS destinati alla ristrutturazione del Leonardo Bianchi della Maddalena.

“Guarda caso, il muro è stato abbattuto proprio di fronte al complesso residenziale di una nota società, che, sta realizzando nel terreno dell’ex falegnameria Pozzi, completamente bruciata da oltre 50 anni; terreno ceduto dagli eredi Pozzi alla società in questione con annesso permesso a costruire del 2014 e successive SCIA in variante. In pieno centro storico normanno!”.

“Che cosa non si farebbe per gli amici! Anche realizzare un giardino/piazza/parcheggio (?), di fronte ad un complesso residenziale, in una strada stretta e a senso unico. Queste somme avrebbe potuto, invece, essere destinate alla ristrutturazione o, almeno, all’iniziale ristrutturazione di Palazzo Orineti e degli affreschi, bellissimi, in esso contenuti. Di fronte alla bieca stupidità amministrativa, il normale buonsenso è utopia!”.