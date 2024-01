FdI, aperte le sezioni di Casaluce e Teverola

Aperte stamane due nuove sezioni cittadine di Fratelli d’Italia nell’agro aversano: a Casaluce e a Teverola.

Alla presenza degli onorevoli Marco Cerreto e Gimmi Cangiano, il taglio del nastro che ha dato il via alle nuove realtà politiche in vista delle elezioni europee ed amministri ve, quest’ultime che interesseranno soprattutto Teverola per il rinnovo del consiglio comunale dopo la caduta del sindaco Tommaso Barbato.

Per l’On Gimmi Cangiano, Presidente Provinciale di Fdi Caserta, «Non esiste momento più bello nella vita di un Partito che vivere la partecipazione della comunità. Ed è quello che è successo stamattina a Teverola e a Casaluce. Due città importanti, chiamate al voto per rinnovare le proprie Amministrazioni, e che hanno voluto fortemente inaugurare due sezioni di Fratelli d’Italia che sono già diventate luogo di incontro e di confronto. Insieme al collega On. Marco Cerreto e agli amici Consiglieri Regionali Alfonso Piscitelli e Massimo Grimaldi, abbiamo portato un saluto, ma soprattutto abbiamo portato la nostra vicinanza e la nostra disponibilità ad essere sempre presenti ed attenti alle esigenze delle tante persone che in noi credono».

«Perché è chiaro che in questa Provincia da tempo vige un sistema clientelare e di favoritismi che ha veramente poco a che fare con la politica come noi la intendiamo, ma è altrettanto chiaro che mai questa concezione della politica indefinita e pericolosa ci vedrà sedere dalla stessa parte. Questa domenica di entusiasmo e partecipazione ha ben chiarito come noi intendiamo il rapporto con le Amministrazioni, con i territori e con le comunità».

«Improntato alla massima trasparenza e lealtà, come è giusto tra persone che perseguono come obiettivo primario quello del bene comune. Siamo pronti ad esserci, e ringrazio gli amici Tommaso e Gennaro Caserta di Teverola e Giuseppe Veneziano di Casaluce per averci dato l’opportunità di raccontare chi siamo e cosa immaginiamo per queste realtà che rappresentano un pezzo di vita e di cuore».