Controlli Polizia Locale sul territorio: daspo a parcheggiatore abusivo

La Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha intensificato il controllo del territorio relativo ai controlli di polizia stradale.

Dalle ore 09.30 alle ore 12.00 sono state impegnate quattro pattuglie automontate, due motociclette di istituto ed una moto in borghese.

Controllati n.40 veicoli elevati 40 sanzioni per violazione al codice della strada e per reati ambientali di cui n. 9 per guida senza cintura, n. 3 per uso del cellulare durante la guida, n. 3 per mancata revisione del veicolo, n.1 patente ritirata, n. 3 rimozioni con carro attrezzi, n.1 per reati di cui al dlgs 152 del 2006 reati ambientali, emesso un Daspo Urbano ad un parcheggiatore abusivo con allontanamento per 48 ore dal luogo della contestazione. Accertati 7000 Euro per le sanzioni emesse.