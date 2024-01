Controlli Carabinieri tra Casal di Principe, San Cipriano, Casapesenna, Villa Literno e Cancello Arnone

Nei comuni di Casal di Principe, San Cipriano d’Aversa, Casapesenna, Villa Literno e Cancello ed Arnone, i carabinieri delle competenti Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Casal di Principe, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio hanno proceduto al controllo di 12 esercizi commerciali, di 50 veicoli e 186 persone, elevando 18 verbali al codice della strada e ritirando una patente di guida e 2 carte di circolazione.

Due sono stati i veicoli sequestrati.

Tre persone, invece, sono state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso del medesimo servizio un 35enne di origini tunisine e residente a San Marcellino è stato denunciato per violazione del divieto di ritorno nel comune di Villa Literno mentre, un 34enne del napoletano è stato denunciato per il reato di abusivismo edilizio. Infine una persona originaria del Burkina Faso è stato denunciato per ricettazione perché fermato alla guida di ape car con telaio alterato.