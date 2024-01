Comunali Aversa, Santulli: “candidato sindaco condiviso, non imposto”

“Il gruppo cui partecipo non ha la mania di protagonismo.

Da ciò che condividiamo, intendiamo partecipare a tavoli di coalizione con pari dignità. Pur non avendo pregiudizi, definiremo accordi esclusivamente con realtà che non vogliono imporre il sindaco”. A dirlo Paolo Santulli, in merito alle indiscrezioni di stampa sul candidato sindaco per le prossime comunali di Aversa.

“Democraticamente pretendiamo disegnare il profilo di un leader insieme agli eventuali alleati alla luce di un preciso progetto per la Città, condiviso”.

“Eventuali aperture dovranno portare, esclusivamente, allo stesso risultato, un sindaco condiviso, non imposto”.