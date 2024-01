Comunali Aversa, Romano: “Candidato sindaco? Tanti nomi ma…”

“Il Sindaco di Aversa deve avere soprattutto ‘competenze'”. Sono le parole dell’ex Presidente del Consiglio Comunale di Aversa, Roberto Romano, da noi interpellato in vista delle future elezioni comunali e sulla scelta del candidato sindaco.

“Vi sono tanti nomi in giro che possono rappresentare degnamente la Città ma non ci dimentichiamo che chi dovrà assumersi questa responsabilità, si troverà un Ente in dissesto finanziario e con ancora contenziosi in essere, che se vedranno il nostro Comune soccombere, porterà inevitabilmente la Città in fallimento”.

“La Giunta Golia, ci ha dato il colpo di grazia. Si proposero come i ‘salvatori della patria’ ma si sono rivelati una grande delusione. Nonostante gli diedi 2 anni di tempo per fare una squadra composta da persone competenti, il sindaco Golia invece pensò solo alla logica dei numeri, piegandosi alla regola dei ‘due Consiglieri un Assessore’, facendosi anche imporre i nomi, neanche chiedendo ai gruppi una rosa di persone da poter scegliere…”.

“Un vero e proprio attaccamento alla poltrona. Meno male si è ritirato dalla scena politica, forse ha capito che ha sbagliato strategia”, sottolinea Romano.

“L’arrivo dei Commissari è servito a mettere di nuovo sul binario giusto la macchina amministrativa. Spero quanto prima vada in porto l’appalto che riguarda l’illuminazione pubblica e che finalmente possa partire anche il Piano Triennale Assunzionale ove si prevede l’innesto nella Pianta Organica di 175 nuovi assunti”.