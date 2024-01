Comunali Aversa, riunione politica per il progetto ‘La Politica che Serve’

Una riunione politica decisiva per la continuità e l’avanzamento del progetto politico de “La Politica che Serve” a cui hanno preso parte gli ex consiglieri comunali del gruppo omonimo e numerosi simpatizzanti dove si è delineata una visione chiara per consolidare la presenza istituzionale e costruire una classe dirigente solida.

L’obiettivo è portare avanti il progetto politico basato su valori e metodologie che si ispirano al successo del 2019, che ha visto Alfonso Golia eletto sindaco della città.

In un panorama politico attuale frammentato, dove vecchie forze cercano alleanze improbabili, ‘La Politica che Serve’ riafferma il suo impegno a non arrendersi a compromessi superficiali.

La riunione ha sottolineato la necessità di un’azione coesa e orientata ai valori per garantire la continuità di un progetto politico che ha dimostrato di essere efficace nel servire la comunità.

“Siamo qui per costruire, non per arrenderci al vecchio modo di fare politica. La nostra forza risiede nella coerenza dei valori e nella determinazione a servire la città con onestà e dedizione”, ha dichiarato l’ex capogruppo del gruppo consiliare Domenico Menale.

La presenza numerosa di simpatizzanti e l’entusiasmo manifestato nella riunione sono indicativi del sostegno crescente per un approccio politico orientato al futuro.

‘La Politica che Serve’ guarda avanti, fiduciosa nella capacità di costruire una classe dirigente che risponda alle esigenze della città e mantenga vivo lo spirito del progetto politico che ha portato al successo nel 2019.