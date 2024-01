Comunali Aversa, nasce la coalizione di civiche ‘con forti motivazioni morali e culturali’

“Con la perdurante crisi dei partiti si è ormai da tempo verificata la mancanza dei luoghi di programmazione politica e di istituzionalizzazione del processo decisionale. I partiti, ad oggi, non sembrano più disporre di una rappresentanza locale capace di individuare competenze, di ideare programmi realistici ed inventare sinergie. La nostra città, purtroppo, mostra i segni evidenti e preoccupanti di una crisi rovinosa: una città abbandonata a se stessa, in balia di chi offre di più, per colpa di coloro che si sono prostrati al servizio di avventurieri che elargiscono e promettono solamente per i loro personali interessi, che certamente collidono con con quelli degli aversani”. A dirlo, la coalizione di liste civiche formato dalle liste PROGETTO CIVICO – OBIETTIVO AVERSA – IDEA AVERSA, FORZA AVERSA, AVERSA PROTAGONISTA È NUOVO SUD in vista delle elezioni comunali che si terranno il prossimo giugno.

“Per affrontare tale emergenza, nella maturata convinzione di dover sollecitare tutti gli aversani ad una intensa militanza civica, è nata e si è costituita una Coalizione formata da un gruppo di liste civiche con forti motivazioni morali e culturali, che intende confrontarsi pacatamente con coloro che ritengano assolutamente urgente e necessario edificare un’etica civile di convivenza, di mutuo riconoscimento, di consenso ritagliato tra le diverse opzioni ideologiche”.

“La coalizione si propone con un’agenda politica coerente con la cultura, gli ideali, i valori della tradizione e della modernità ed intende con fermezza porre fine alla stagione dei personalismi e dei leaderismi narcisistici, assumendo l’impegno prioritario di valorizzare le grandi energie proprie dell’aversanità ‘per recuperare e salvaguardare così una identità che rischia di essere svilita e mortificata’”.

“Il nuovo Gruppo, con l’intento di contribuire ad inaugurare una nuova stagione politica per rilegittimare e valorizzare la politica cittadina, ha costituito un tavolo di programmazione con l’intento di condividere con pari dignità l’individuazione di un sindaco lucido, pacato, integro, lontano dalla cultura dell’effimero e dell’apparenza, dotato dell’autorevolezza necessaria per ricomporre i frammenti, pacificare le pulsioni e le divisioni al fine di indicare una linea strategica verso un immediato futuro di rinascita”.