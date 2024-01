Comunali Aversa, Giglio: “Mi sono trovato catapultato in fantasiose ricostruzioni di stampa”

Un tavolo politico per un nuovo cartello elettorale, l’immagine raffigurata della Dello Iacono, i nomi di illustri politici quali Stabile, Palmieri, Gianluca Golia, Clotilde Criscuolo, Danzi, De Chiara, Parisi e Giglio, tutto ciò è quanto emerso dall’articolo di un giornale cartaceo pubblicato lo scorso sabato 30 dicembre.

“A parere mio una gran bella coalizione, nulla da dire, ma ci tengo a precisare che a quel tavolo politico sono stato invitato come ospite e non come persona facente parte, almeno fino a quel momento, del loro progetto”. E’ quanto spiega Ivan Giglio in qualità di rappresentate del movimento ‘Aversa in mente’.

“In quel tavolo politico, nella qualità di rappresentante dell’associazione ‘Aversa in Mente”, ci tengo a sottolineare che di quanto mi è stato riferito riguardo i punti cardini di una programmazione al fine della governabilità del Comune di Aversa, avrei riferito e parlato ovviamente con tutti i membri dell’associazione prima di dare un eventuale consenso”.

“Oggi l’associazione “’Aversa in mente’ è impegnata principalmente sulla programmazione del 2024 e nessuno ha l’obbligo di strumentalizzarla”.

“Mi sono trovato catapultato – conclude Giglio – in una sorte di programmazione politica, ribadendo, di non aver dato alcun consenso. Pertanto smentisce quanto scritto nel predetto articolo per non perdere la credibilità di ogni singolo membro di ‘Aversa in Mente'”.