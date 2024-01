Caos al pronto soccorso: distrugge vetro triage con l’estintore

Con un estintore ha distrutto il vetro del triage nel pronto soccorso dell’ospedale Cotugno a Napoli.

Un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervenuti nel pronto soccorso, era in disaccordo con la diagnosi rilasciata dai medici.

“Finché questi soggetti non verranno arrestati e non avremo i presidi di polizia nei pronto soccorso le cose non cambieranno. Il ministro ha promesso da tempo di farlo ma per ora si è visto ben poco. Questi delinquenti infatti sanno bene che le loro azioni violente e criminali non hanno praticamente mai conseguenze dal punto di vista penale e quindi si sentono liberi di fare quello che gli pare sapendo che resteranno impuniti. Intanto il personale medico è sempre più spaventato e sempre meno disposto a lavorare in questi presidi sanitari”, dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che da anni è in prima linea su questi temi.