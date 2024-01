Aversadonna rende omaggio ad Aurelio Fierro

Grande spettacolo il 24 Gennaio, ore 20.00, al Teatro Cimarosa per ricordare i cento anni dalla nascita di Aurelio Fierro, uno dei massimi protagonisti della canzone napoletana ed italiana del Novecento.

A promuoverlo è AversaDonna, il sodalizio aversano tutto al femminile, con il quale il grande cantante aveva un forte legame.

“Sarà un grande evento di musica e spettacolo- dichiara Milena Gordon presidente di AversaDonna- promosso dalla nostra associazione, alla fine di un anno in cui l’artista è stato celebrato in diversi importanti teatri, tra cui Napoli e nella nativa Montella, e al quale non poteva mancare il tributo del nostro sodalizio visti i legami affettivi con la famiglia Fierro. Ci tengo anche a sottolineare che il ricavato della serata servirà a sostenere il nostro Museo della Ruota degli Espositi inaugurato nel 2008”.

Infatti l’interprete di canzoni indimenticabili, come Scapricciatiello, Guagliò, Lazzarella, A pizza, protagonista di sei festival di Sanremo e vincitore di ben cinque Festival della canzone napoletana (kermesse che negli anni cinquanta e sessanta era più importante dello stesso festival ligure) aveva un forte rapporto affettivo con la città di Aversa e con AversaDonna.

“Conobbi Aurelio Fierro e la moglie Marisa- ci dice Nunzia Orabona, fondatrice e storica presidente del sodalizio- a metà degli anni Novanta. Lui mostrò subito grande attenzione alle nostre iniziative socio culturali, alle quali spesso partecipava, e talvolta ne fu protagonista. Nacque una bella amicizia con la famiglia Fierro, continuata negli anni anche dopo la dipartita del grande Aurelio, fatta di tanti aneddoti e momenti di vita vissuti insieme. E siccome lui adorava Aversa come città e ci veniva spesso e volentieri, ed in particolare amava anche il Teatro Cimarosa che definiva una bomboniera d’arte, era doveroso, dopo i tanti tributi ricevuti, che gli dedicassimo una bella serata anche nella nostra città per omaggiarlo”.

Protagonisti dello show saranno Fabrizio Fierro, figlio di don Aurelio come lo chiamavano in tanti compreso Al bano, e il nipote Aurelio jr.

Quest’ultimo, talento vocale straordinario si è imposto da giovanissimo nel cast di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, nel quale si è esibito per circa sei anni. Ha collaborato con Ivana Spagna, Patty Pravo, Kid Creole, Luca Barbarossa, Toto Cutugno, ed inoltre è stato protagonista qualche anno fa ad X-Factor sulla Rai. Nel 2020, forma con Francesco Boccia, Sabba e Greg Rega, i The Super 4 con il quale sbanca X-Factor in Romania. Fabrizio, che negli anni era diventato anche un punto di riferimento per il padre, nelle varie tournee mondiali, svolge una intensa attività concertistica, con una voce graffiante da blus man, e recentemente è stato protagonista a The Voice Senior su Rai Uno dove tra l’altro si è esibito, duettando con Gigi D’Alessio e Clementino su alcuni successi del padre.

“Ringrazio l’amica Nunzia Orabona- dichiara Fabrizio Fierro- e anche gli amici Peppe Lettieri e Milena Gordon per essersi prodigati per la realizzazione di questo omaggio a papà. Vi assicuro che sarà uno spettacolo da non perdere perché non mancheranno sorprese, e sia io che mio figlio, ricorderemo anche alcuni grandi artisti aversani, che hanno condiviso in diverse occasioni il palco con mio padre. Un viaggio musicale da fare tutti insieme”.

Per accedere al teatro bisognerà munirsi degli inviti con contributo presso il Museo La Ruota degli Espositi in via Roma nei pressi dell’Arco dell’Annunziata, il sabato dalle ore 18.00 alle 20.00 e la domenica dalle 11.00 alle 13.00, mentre per info, richieste e prenotazioni scrivere al seguente indirizzo mail: associazioneaversadonna@gmail.com tenendo conto che già un centinaio di inviti sono stati prenotati.