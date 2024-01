Aversa. Via Nobel, la vergogna infinita

Via Nobel una delle arterie cittadine più importanti della città di Aversa, realizzata nel 1990 in occasione dell’arrivo di Papa Giovanni Paolo II, oggi si presenta in condizioni pietose.

Nulla da dire se si trattasse di una delle tante strade colabrodo dei tanti comuni italiani ma l’indignazione sale alle stelle sapendo che ben cinque anni or sono sono stati approvati i progetti esecutivi a fronte di un finanziamento di oltre 4.200.000 € e che gli stessi lavori sono stati anche appaltati con una regolare gara nel lontano 2020.

Ebbene, ormai sono già quattro anni che questa strada versa in condizioni inaccettabili, gli automobilisti normanni sono infuriati per i continui danni cagionati alle loro autovetture dalle buche disseminate lungo tutto il percorso di circa 2 km, il Comune di Aversa ormai non interviene più nemmeno con la manutenzione ordinaria a chiudere le buche che ormai ormai sembrano voragini.

Addirittura a metà strada il Comune di Aversa, in corrispondenza della curva dove c’è una grande voragine, per proteggere dal le buche gli automobilisti si è limitato a mettere delle transenne che ostruiscono la corsia di marcia creando in tal modo un pericolo maggiore delle buche stesse; infatti chi proviene dalla lato cimitero, in corrispondenza della curva, per aggirare le transenne è costretto a invadere la corsia opposta rischiando una collisione frontale.

Senza utilizzare un eccessivo eufemismo si può dire che chi percorre tale arteria, specialmente di notte, ha la netta sensazione di trovarsi su una strada di un territorio bombardato dalla guerra come nella striscia di Gaza.

Eppure cinque anni fa l’amministrazione De Cristofaro in pompa magna annunciò rifacimento di questa strada in tempi brevissimi e con i soldi già a disposizione per realizzare una che doveva essere la più bella strada di Aversa dotata di marciapiedi pubblica illuminazione nuova fognatura pista ciclabile e sottoservizi di tutti i tipi.

Chissà se dovrà trascorrere un altro lustro per vedere finalmente completata la strada.