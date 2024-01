Aversa. Autonomia differenziata, Capasso lancia raccolta firme

“Scenderemo in piazza per raccogliere le firme e promuovere il referendum contro l’autonomia differenziata”. Ad annunciarlo il leader di ‘Aversa a Testa Alta’ Rosario Capasso.

“Questa legge – continua – rappresenta una sconfitta per l’Italia. Siamo di fronte a un disegno che spacca il nostro Paese a metà e aumenta le varie diseguaglianze. E noi, come cittadini del Sud e della Campania, ne pagheremo inevitabilmente le conseguenze”.

Capasso, poi, spiega le iniziative che sta organizzando con il movimento civico ‘Aversa a testa Alta’. “Scenderemo in piazza per spiegare a tutti, in modo netto, chiaro e semplice, che cos’è l’autonomia differenziata e per promuovere il referendum contro la stessa”.

Appuntamento, quindi, in piazza per le prossime settimane per dire ‘no’ all’Autonomia differenziata.