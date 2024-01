L’appello di Aversa in mente al commissario prefettizio Basilicata

“Con la presente missiva invitiamo la gestione commissariale ad affrontare alcune problematiche della città al fine di una vivibilità e sicurezza per i cittadini Aversani. Non è certo una polemica nei confronti dell’operato dell’attuale Commissario Prefettizio, dott.ssa Gerardina Basilicata che si è ritrovata ad amministrare temporaneamente l’ente per motivi gravi e di urgente necessità ma nei confronti di tutti coloro che hanno ridotto la nostra città nel degrado più assoluto”. Così, in una nota, il laboratorio di idee ‘Aversa in mente’ rappresentato dal dott. Ivan Giglio.

“Elenchiamo di seguito – prosegue la nota – alcuni punti che rivestono carattere di priorità ed urgenza, date le segnalazioni che continuano a pervenirci da parte dei cittadini: scarsa illuminazione e strade dissestate; Scarsa presenza delle forze dell’ordine sul territorio per evitare che in determinate zone della città si verifichino atti vandalici nei pressi di luoghi frequentati soprattutto da anziani e bambini, come P.zza Vittorio Emanuele, Piazza Mercato, Parco Pozzi, P.zza Savignano, Via Piave, Via Isonzo, Via D’Acquisto, Viale Kennedy (Sud-Nord) e periferia I.A.C.P (nord-Est)”.

“È certamente encomiabile l’impegno improntato sul recupero delle zone degradate e sulla creazione di nuovi spazi verdi attrezzati. Aversa merita di rinascere, gli aversani meritano di vivere serenamente in città. Confidiamo nell’operato dell’amministrazione commissariale del Comune di Aversa”.