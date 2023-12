La Virtus Aversa cade in casa della capolista

Il risultato dice 3-0 per Grottazzolina ma i parziali raccontano la splendida sfida che c’è stata tra i padroni di casa marchigiani e la Wow Green Gouse Aversa che ha tenuto testa alla corazzata capolista del girone di Serie A2 arrendendosi solamente allo strapotere di un Nielsen, opposto della Yuasa Battery, che in tre set è riuscito a mettere a segno la bellezza di 37 punti.



Adesso il rientro a casa e subito in campo: il 30 dicembre si ritorna al PalaJacazzi, c’è la battaglia contro la Pool Libertas Cantù (ore 17).

PRIMO SET. Sul 7-11 monster block di Argenta e primo time-out chiesto da coach Ortenzi. Al rientro in campo immediato break dei padroni di casa e pareggio a 11 di Nielsen. Sul muro successivo Grottazzolina passa avanti e questa volta è coach Passaro a fermare il gioco (12-11). Sul muro di Cattaneo la Yuasa Battery piazza il 17-14, secondo stop richiesto dall’allenatore normanno. Ace di Presta e la Wow Green House Aversa ne recupera 2 (19-18). Il pari però non arriva, i padroni di casa sfruttano l’attacco out di Canuto ed è di nuovo +4 (23-19). Rossini e compagni hanno un cuore grande quanto una casa: due punti di fila di Argenta con Canuto al servizio ed è 23-23. Nielsen regala poi alla Wow Green House il set point. Ma si va ai vantaggi. L’ace di Nielsen vale il 28-26, 1-0 e si cambia campo.

SECONDO SET. Sull’ottimo servizio di Mattei, Canuto non riesce a ricevere al meglio servendo un perfetto assist a Grottazzolina che si trova sull’8-5 e prova ad allungare subito. Marra assolutamente non ci sta: monster block clamoroso del centrale normanno e nuovamente sotto Aversa (8-7). Nielsen piazza un nuovo punto break (11-8) e Passaro richiama in panchina i suoi ragazzi. Al rientro in campo muro di Canella e +4 per i padroni di casa marchigiani. L’Aversa? Cuore, grinta e qualità: ace stupendo di Lyutskanov e la gara torna in parità a 14. Poi è punto a punto con scambi lunghissimi e con splendida pallavolo. Lusetti trova l’angolo vincente dal servizio e traccia un solco (20-17). La Wow Green House riesce nuovamente a rifarsi sotto (20-19) ma poi paga le ‘fatiche’ per il recupero (24-21). Si chiude 25-22 con l’errore dai 9 metri di Lyutksanov.

TERZO SET. Tantissimi equilibrio come nei precedenti set e di fatto prima prova un break Grottazzolina (10-8) ma la Wow Green House Aversa con Canuto al servizio riesce a trovare un controbreak di tre punti per il sorpasso e il vantaggio (10-11). La Yuasa non ci sta e con l’ace di Fedrizzi chiude un nuovo vantaggio marchigiano (13-11), Passaro chiama time-out. Muro out spettacolare di Canuto e c’è il nuovo pareggio a 15. Senza sosta, gara bellissima. Sul 19-19 coach Ortenzi chiama time-out. Argenta ‘on fire’ sul finale di parziale, mani e out dell’opposto normanno ed è 21-23. Nielsen tira una ‘bomba’ dai 9 metri: ace e 23-23. Muro di Cattaneo e primo match point dei padroni di casa. Argenta la annulla, si va ai vantaggi. L’ace di Fedrizzi regala il 3-0 ai suoi (29-27).