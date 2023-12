(VIDEO) Scooter caricato nel portabagagli di un’auto sull’Asse Mediano

Un’auto sorpresa a viaggiare sull’asse mediano alla vigilia di Natale con il portellone del portabagagli aperto come segnalato da un cittadino al deputato Francesco Emilio Borrelli.

Caricato in auto uno scooter che sporgeva vistosamente. A reggerlo una persona sempre seduta nel portabagagli, aperto, e a gambe penzoloni.

“Una follia pericolosissima per chi era in auto e per le persone che in quel momento viaggiavano sull’Asse Mediano. A questo cialtrone di Natale va stracciata la patente di guida e gli va impedito di salire in macchina in futuro”. Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

“Non possiamo consentire che queste persone circolino liberamente sulle nostre strade mettere a rischio l’incolumità di tutti. Oltre al sequestro della patente bisogna procedere anche al sequestro del mezzo sul quale si commettono queste pazzie. Nessuna attenuate per questi pirati della strada, solo con pugno duro potremmo contrastare questa piaga”.