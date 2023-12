Tubo di ferro sfonda un’auto: ferita la conducente

Poteva finire in tragedia ma solo per caso è stato un incidente.

Un camion che percorreva via Piave, a seguito di un problema meccanico ha perso il carico, e un palo in ferro è finito su una Panda che procedeva nel senso di marcia opposto, e alla quale ha sfondato l’abitacolo.

Il fatto è avvenuto intorno alle 11,30 a Strozza, nel Bergamasco. Per fortuna il tubo ha attraversato la vettura dalla parte del passeggero e la conducente, una donna di 72 anni, è stata colpita solo marginalmente.

Sul posto i vigili del fuoco di Zogno che si sono assicurati delle condizioni della donna e l’hanno affidata alle cure dei sanitari.

Soccorsa in codice giallo, è ricoverata in ospedale: si trova in stato di choc ma non sarebbe in gravi condizioni.