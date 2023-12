Trentola Ducenta. Plesso Rossini, CiC incalza: “Apicella pretenda dimissioni Arch. Capasso”

“Siamo sicuri che questa volta il Sindaco seguirà il nostro consiglio. Ci riferiamo alle gare d’appalto milionarie bandite dal Comune per la ricostruzione del plesso scolastico di via Rossini annullate dal TAR Napoli con le sentenze n. 3360 e n. 3418 dell’11.10.2023 che ha ritenuto illegittimi (???) i provvedimenti adottati dall’Ente. Il Sindaco Apicella in merito a tale incresciosa situazione, che sicuramente determinerà ingenti danni per le tasche dei cittadini di Trentola Ducenta dichiarava, nel pubblico consesso, che tutta la procedura era stata seguita e gestita dal Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici Arch.Capasso e che eventuali responsabilità non erano degli amministratori… Bene, aggiungiamo noi. Adesso però si dovrebbe passare dalle parole ai fatti”.

“Vista la palese illegittimità degli atti dichiarata dal TAR il Sindaco dovrebbe pretendere le dimissioni dell’arch. Capasso Responsabile dell’ufficio Lavori Pubblici e di qualche collaboratore dell’UTC (immigrato da un comune limitrofo) ed in mancanza procedere alla sua immediata rimozione visto che la nomina così come la rimozione è di sua competenza”.

“Siamo certi che in questo caso il Sindaco adotterà i necessari provvedimenti consequenziali (diversamente vorrebbe dire che la procedura adottata era da lui condivisa?!) Dando, quindi, per certo che né il Sindaco né altri consiglieri e/o assessori abbiano inciso sulle scelte delle procedure di revoca, chiediamo al Sindaco di provvedere a quanto richiesto dal consigliere comunale di opposizione Antonio Cantile a istituire una Commissione Consiliare per accertare eventuali ingerenze degli amministratori o di altri tecnici nella individuazione delle ditte che sono risultate aggiudicatarie di appalti milionari”.

“Anzi noi dell’associazione, sempre per garantire la trasparenza degli atti amministrativi, chiediamo a S.E. Prefetto di Caserta l’invio immediato di una Commissione d’Accesso finalizzata alla verifica della legittimità delle gare di appalto bandite dal Comune (visto che le gare vengono aggiudicate con ribasso dell’uno e due per cento) oltre che per verificare la modalità ed i criteri con i quali il Comune di Trentola Ducenta affida gli incarichi ai tecnici esterni”.

“Nel contempo, l’associazione Città in Comune augura Buone Feste a tutta la cittadinanza”.