Trentola Ducenta. Maneggia la pistola: colpito da un proiettile

Stava maneggiando la pistola e un colpo lo colpito. La tragedia si è consumata nella giornata di Natale a Trentola Ducenta (CE).

Il corpo dell’uomo, un pensionato ultrasettantenne, è stato trovato nella sua abitazione.

Tempestivo intervento dei sanitari del 118 che lo hanno subito trasportato, in codice rosso, all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa per un operazione urgente.

L’allarme è scattato poco dopo pranzo, in via Tulipani: sul posto è stato chiesto anche l’intervento dei Carabinieri per verificare, come è prassi in tragedie come questa, l’esatta dinamica dei fatti.

Gli inquirenti dovranno accertare se si è trattato o meno di un colpo partito accidentalmente.

La vittima era in pensione da tempo: è un ex collaboratore scolastico.