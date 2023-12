Svimez, Sud Protagonista: “per Governo Meloni, il Sud sia priorità”

“L’approvazione della Zes unica , la decontribuzione per le imprese che investono nel Mezzogiorno, il potenziamento delle infrastrutture, a cominciare dal Ponte sullo Stretto, promosso dal Ministro Matteo Salvini, sono il primo fondamentale passo per attrarre nuovi investimenti, far nascere nuove imprese e stimolare la nascita di nuova occupazione, ma occorre che il Governo si concentri sullo sviluppo economico ed occupazionale del Sud Italia come questione prioritaria per la crescita del Paese”. E’ quanto affermano il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, e il Segretario campano, Raffaele De Cicco.

“I dati emersi dal Rapporto Svimez 2023 evidenziano la permanenza della grave situazione di divario tra Nord e Sud e le responsabilità di chi ha governato nell’ultimo decennio aggravandolo – aggiunge Ronghi -; l’attuale Governo, presieduto da Giorgia Meloni, deve dimostrare discontinuità anche su questo importante tema, mettendo al centro della propria attenzione un necessario Piano straordinario per il lavoro nel Sud, progetto che il nostro Movimento ha, da tempo, presentato”.

“Come emerge dal Rapporto Svimez 2023, disoccupazione e spopolamento sono i grandi mali che attanagliano il Mezzogiorno e particolarmente la Campania, maglia nera della disoccupazione con una percentuale di disoccupazione che sfiora il 18% a fronte di un dato nazionale del 7,9% “- ha sottolineato il Segretario campano di “Sud Protagonista” Raffaele De Cicco -, che continua: “inoltre, la nostra regione primeggia in negativo anche per la carenza di servizi per i cittadini e per le famiglie, evidenziando la necessità di un totale cambio di passo, come sottolineato, di recente, dal Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che ha attenzionato, da subito, la questione occupazionale, soprattutto a Napoli e nella città metropolitana”.