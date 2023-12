Con amici suona campanelli delle case: accoltellato 15enne

Ferito con un coltello all’addome dopo essere stato inseguito per aver suonato per scherzo, con alcuni coetanei, il campanello di casa del suo presunto aggressore.

Quest’ultimo, identificato per un 39enne, è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Secondo quanto emerso il quindicenne ferito è stato trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove è stato medicato venendo poi dimesso qualche ora dopo.

Da quanto ricostruito ieri verso le 23 il ragazzo, in compagnia di una decina di coetanei, si stava divertendo a suonare i campanelli delle abitazioni del centro storico per poi fuggire via. Tra coloro a cui è stato suonato alla porta di casa il 39enne, incensurato, sarebbe sceso in strada con un coltello da cucina per inseguire il gruppetto di adolescenti.

Nella fuga il 15enne è inciampato ed è finito a terra: raggiunto dall’uomo, quest’ultimo lo avrebbe colpito all’addome con il coltello. Il presunto aggressore è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri e denunciato.

