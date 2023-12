Sorpreso dalla PolStrada con la calamita: alterava il tachigrafo

Nella mattinata di ieri si è svolto un servizio Alto Impatto programmato a livello nazionale in cui anche la Polizia Stradale di Padova è stata impegnata, congiuntamente agli operatori del Distaccamento di Portogruaro, finalizzato alla verifica della correttezza delle condotte di guida da parte di autisti di mezzi pesanti.

Il servizio si è svolto con diverse pattuglie della Polizia Stradale impiegate in parte a Padova Est ed in parte in zona industriale, in via Messico.

Sono stati controllati 5 camion italiani e sono state redatte complessivamente 20 infrazioni.

Nel corso del servizio, l’autista di un mezzo pesante è stato sanzionato perché utilizzava una calamita per alterare il tachigrafo; a seguito di tale violazione, gli agenti della Polizia di Stato hanno provveduto a rimuovere la calamita e a ritirare la patente di guida nell’attesa del provvedimento di sospensione.

Il tachigrafo è una strumentazione utile per accertare che i conducenti di mezzi pesanti rispettino le normative in ordine alla velocità da tenere su strada e compiano, nell’arco della giornata lavorativa, le ore di riposo dovute, pertanto è fondamentale per la tutela della sicurezza dell’autista stesso e degli utenti della strada.

Più in generale, i risultati del dispositivo attuato nella giornata di ieri, mostrano che ancora numerose violazioni vengono poste in essere sulle nostre strade.

Infatti, nel corso del servizio, sono state elevate 20 contravvenzioni che registrano molteplici violazioni, tra cui il mancato utilizzo di cinture di sicurezza, l’inefficienza di parti del veicolo, la mancanza di documenti relativi al trasporto merci ed il superamento dei limiti di velocità, per un totale di oltre 5.000 euro di multa e 40 punti decurtati.