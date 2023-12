Sonia Palmeri aderisce a Forza Italia

Ufficializzata una nuova adesione a Forza Italia: Sonia Palmeri, Cavaliere della Repubblica, manager affermato, già assessore regionale al Lavoro e alle Risorse Umane e, dal 2015 al 2020, al Demanio, diventa parte integrante e attiva del Partito con il ruolo di responsabile del Dipartimento regionale ‘Lavoro e Attività Produttive’.

L’annuncio è stato dato dal coordinatore provinciale Giuseppe Guida.

Guida, che ha coordinato le operazioni di un ingresso gestito dai vertici, nella persona del coordinatore regionale Fulvio Martusciello, del senatore Francesco Silvestro e dello stesso coordinatore nazionale Antonio Tajani, ha ricordato lo straordinario risultato ottenuto dalla manager alle Regionali del 2020, con un consenso di 11 mila voti nella sola provincia di Caserta, commentando, con soddisfazione, la scelta: ”Accogliamo una nuova forza, certi del suo valore e della sua competenza. Siamo sicuri di ricevere un sostegno incentrato su una comunanza di vedute e su una condivisione di intenti. A nome del Coordinamento, voglio darle ufficialmente il benvenuto nella famiglia di Forza Italia, con l’augurio di buon lavoro per la sua attività di supporto e di collaborazione su scala regionale”. La comunicazione si è, inoltre, tradotta in un’occasione per tracciare un breve bilancio sulla partecipazione e sui successi registrati nel corso dell’anno:”Forza Italia è in crescita, lo dimostrano i fatti”, ha aggiunto.

“Chiudiamo il 2023 con un report significativo sul piano delle adesioni, delle attività e dei riscontri ottenuti dal nostro Partito. Non era facile, non era scontato. Il nostro sguardo è già proiettato sugli impegni del 2024, dopo questa breve pausa per le festività natalizie. Colgo l’occasione per augurare a tutti i componenti del Partito un sereno Natale e un felice anno nuovo”.