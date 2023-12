Salute e PNP: seminario ASL Caserta ad Aversa

Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 ha come obiettivo il contrasto alle disuguaglianze di salute attraverso azioni tese al mantenimento del benessere in ogni fase della vita ed in ogni ambito, tra cui, ad esempio, i luoghi di lavoro.

In quest’ottica, il Piano Mirato di Prevenzione (Programma Predefinito PP06 del PNP) rappresenta lo strumento in grado di organizzare le attività di assistenza e di vigilanza alle imprese, per garantire trasparenza, equità e uniformità dell’azione pubblica e una migliore consapevolezza da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori dei rischi e delle conseguenze dovute al mancato rispetto delle norme di sicurezza.

In questo ampio perimetro si collocano i piani tematici tra cui quelli del Programma Predefinito PPO8 del PNP e cioè le azioni riguardanti la prevenzione delle patologie da sovraccarico biomeccanico e delle patologie legate all’esposizione a cancerogeni occupazionali.

L’Asl Caserta, diretta dal Dott. Amedeo Blasotti, ha organizzato per il 21 dicembre 2023, dalle ore 9 alle 13, presso l’Aula Magna sita in via Santa Lucia 30 edificio A, un seminario di presentazione delle attività che si svolgeranno in questo ambito a cura del personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, diretto dal Dott. Giancarlo Ricciardelli.

La direzione scientifica dell’evento è affidata alla Dott. Sara Fusco, referente ASL CASERTA per la linea PPO6, e al Dott. Paolino Petillo, referente ASL CASERTA per la linea PP08 mentre della segreteria scientifica si occuperanno la dott. Leonilde Pezone, referente del Gruppo di Lavoro della linea PP06, la dott. Rosa Orabona, referente del Gruppo di Lavoro della Linea PP08, e l’Inf. Prof. Concetta Petruolo.

Il seminario, rivolto al personale dei servizi di vigilanza dell’ASL, ai medici del lavoro competenti, ai medici di medicina generale, ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione delle Aziende del territorio, ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli stakeholders già individuati si concluderà con la tavola rotonda per favorire un ampio dibattito sui temi proposti a cui prenderanno parte il Dott. Rocco Graziano, referente Regione Campania Programmi Predefiniti 6-7-8 del PNP 2020-2025, il Dott. Giancarlo Ricciardelli, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL CASERTA, la Dott. Ida Affinito, responsabile SPSAL ASL CASERTA, il Dott. Domenico Fragomeno, presidente ASMECO, il Dott. Vincenzo Fuccillo presidente ASSOPREV, il Dott. Pasquale Lama vice presidente Confindustria Caserta, il Dott. Tommaso Castiello dirigente medico UOC Cure Primarie ASL CASERTA.