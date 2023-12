Provinciali Caserta, l’en plein di Zannini

Seggi chiusi alle 21 per il rinnovo del consiglio provinciale di Caserta. Sindaci e consiglieri comunali hanno affollato le urne allestite presso la sede della Provincia di Caserta – Palazzo della Provincia sito in Caserta alla Via Lubich n. 6 – ex Area Saint Gobain.

Eletto il nuovo consiglio provinciale. La lista che fa capo al consigliere regionale Giovanni Zannini, la Provincia al Centro, che fa il pienone di eletti (8) con il 46% dei voti ponderati (43074 voti).

Il listino Pd – M5S, elegge tre consiglieri. Chiudono sugli 11mila voti circa e con due eletti a testa le liste ‘Prima la Provincia’ (creata da Gianpiero Zinzi) e ‘La provincia al Centro’ del presidente Giorgio Magliocca. Per Fratelli d’Italia un solo posto in assise col sindaco di Lusciano Giuseppe Mariniello.

“Complimenti a tutti i candidati che si sono confrontati in questa competizione elettorale, vissuta in un clima sereno e trasparente – ha detto a caldo il presidente Magliocca -. Auguri di vero cuore ai neo consiglieri: Michele Apicella, Dino Capitelli, Marcello De Rosa, Michele Falco, Giovanni Iovino, Emilio Nuzzo, Massimo Russo e Angela Sferragatta per la lista “La Provincia al Centro”; Gaetano di Monaco e Peppe Guida per “Caserta al Centro”; Peppe Mariniello per “Fratelli d’Italia”; Antimo Rondello e Fabio Schiavo per la lista “Prima la Provincia di Caserta”; Speranza Belardo, Michele Caporaso e Marco Cicala eletti nella lista “Partito Democratico- Movimento Cinque Stelle 2050””.

“Parte così ufficialmente la seconda fase di questo mio secondo mandato qui in Provincia. La priorità sarà dare ulteriore impulso ai progetti avviati sull’edilizia scolastica, a partire da quelli finanziati con il Pnrr, e sull’ammodernamento della viabilità provinciale. Con l’auspicio che il prossimo Consiglio provinciale torni ad essere esclusiva espressione del voto popolare e che la Riforma prevista dal Governo restituisca alle Province le competenze che servono a migliorare il nostro territorio e fare il bene della nostra comunità”.

Ecco tutti i voti ponderati e gli eletti (indicati in grassetto) in consiglio provinciale.

La Provincia al Centro (43074)

Michele Apicella (Trentola Ducenta) 3846, Maria Celeste Cafaro (Bellona) 275, Gerardo Capitelli (Santa Maria Capua Vetere) 4786, Antonella D’Aloia (Dragoni) 779, Marcello De Rosa (Casapesenna) 5732, Michele Falco (Parete) 4124, Giovanni Iovino (Cellole) 5358, Anna Lanzalone (Mignano Montelungo), Salvatore Liccardo (Maddaloni) 1553, Giovanna Migliore (Orta di Atella) 691, Giovanna Moio (Presenzano), Emilio Nuzzo (San Felice a Cancello) 5451, Chiara Pacitto (Roccomonfina) 321, Massimo Russo (Caserta) 4362, Angela Sferragatta (Maddaloni) 4438, Cesario Villano (Cesa) 1239.

Partito Democratico/Movimento 5 Stelle (19485)

Dario Aurilio (Bellona) 1382, Speranza Belardo (Sant’Arpino) 2650, Andrea Boccagna (Caserta), Rosalba Cibelli (Marcianise) 1211, Michele Caporaso (Sant’Angelo d’Alife) 6176, Tiziana De Chiara (San Nicola la Strada), Marco Cicala (San Marco Evangelista) 4109, Concetta Gentili (Capua) 1793, Pino Magliocca (Maddaloni) 1888, Gerardo Massaro (Portico di Caserta) 99, Elisabetta Falco (Parete).

Caserta al centro (11470)

Santino Altieri (Alvignano) 588, Maria Grazia D’Agostino (Arienzo), Rosanna D’Alonzo (Pignataro Maggiore), Gaetano Di Monaco (Santa Maria Capua Vetere) 2350, Giovanni Fasulo (Gallo Matese) 713, Maddalena Giuliano, Giuseppe Guida (Arienzo) 3978, Antonio Montoro (Fontegreca) 578, Pietro Musto (Villa Literno) 1756, Giuliano Pellegrino (Trentola Ducenta) 297, Rosanna Pilozzi (Galluccio) 992, Simona Russo (Baia e Latina) 120.

Prima la Provincia di Caserta (10934)

Luigi Piccirillo (Portico di Caserta) 1577, Maria Caimano (Cancello ed Arnone), Antonio Chianese (Orta di Atella) 297, Giuseppe De Santis (Falciano del Massico), Laura Norcia (Bellona), Antimo Rondello (Marcianise) 2475, Giovanna Ruggiero (Formicola), Fabio Schiavo (Caserta) 5913, Gaetano Trepiccione (San Prisco) 198, Anna Vegliante (Capua) 474.

Fratelli d’Italia (8092)

Paolo Santonastaso (Caserta) 1575, Andrea Stanga (Pontelatone) 640, Giuseppe Mariniello (Lusciano) 2638, Francesca Longo (Castel Volturno), Anna Michelina Caiazzo (Gricignano di Aversa), Rossella Del Vecchio (Pignataro Maggiore), Ernesto Ferrante (Cesa), Maria Gabriella Santillo (Santa Maria Capua Vetere) 792, Luca Coronella (Gallo Matese) 1510, Stefania Viscardo (Calvi Risorta) 78, Damiano De Rosa (Prata Sannita) 839, Antonio Luise (Castel Volturno).

CHI VOTAVA

Potevano votare i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni del territorio provinciale in carica alla data delle elezioni. Solo 5 comuni non parteciperanno alle operazioni di voto, poiché commissariati: Aversa, Capodrise, Macerata Campania, Sparanise e Teverola.

L’elezione del Consiglio Provinciale avviene sulla base di liste concorrenti, che dovranno essere composte da un numero di candidati (sindaci e consiglieri comunali) non inferiore a 8 e non superiore a 16, che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35°giornoantecedente quello della votazione.

LE FASCE

Il sistema utilizzato per il calcolo dei voti è diverso rispetto alle normali elezioni, dovendo prendere in considerazioni anche le differenze dei vari consigli comunali date le differenze di densità di popolazione. I comuni casertani vengono i infatti divisi in fasce. L’indice di ponderazione dell’elettore del comune è il risultato della divisione del valore percentuale della fascia demografica a cui appartiene il comune, per il numero complessivo dei sindaci e consiglieri appartenenti alla stessa fascia demografica, moltiplicato per 1.000. Il risultato è approssimato alla terza cifra decimale.

Fascia A: (comuni fino a 3000 abitanti) | Ailano – Baia e Latina – Caianello – Camigliano- Capriati al Volturno -Castel Campagnano -Castel di Sasso -Castello del Matese -Ciorlano -Conca della Campania – Dragoni – Fontegreca – Formicola – Gallo Matese – Galluccio – Giano vetusto-Letino -Liberi – Pastorano – Pontelatone – Prata sannita Pratella – Presenzano – Marzano appio – Raviscanina -Riardo -Roccaromana -Rocchetta e croce -Ruviano-San Gregorio Matese -Piana di Monte Verna- San Pietro Infine -San Potito Sannitico – Santa Maria la Fossa – Sant’Angelo d’Alife -Tora e Piccilli -Valle di Maddaloni -Valle Agricola

Fascia B (comuni da 3001 a 5000 abitanti) | Alvignano– Castel Morrone – Falciano del Massico – Francolise – Gioia Sannitica – Mignano Monte Lungo-Pietramelara Pietravairano -Rocca d’Evandro – Roccamonfina

Fascia C (comuni da da 5001 a 10000 abitanti) | Alife – Arienzo – Bellona – Caiazzo – Calvi Risorta -Cancello ed Arnone -Capodrise-Carinaro – Carinola – Casapesenna – Casapulla – Cellole – Cervino- Cesa -Curti – Frignano-Pignataro Maggiore- Portico – Recale – Sparanise – Succivo-Vairano Patenora-Villa di Briano -Vitulazio

Fascia D (comuni da da 10001 a 30000 abitanti) |Capua – Casagiove – Casal di Principe – Casaluce – Castel Volturno- Gricignano d’Aversa – Lusciano- Macerata Campania – Mondragone – Orta di Atella – Parete – Piedimonte Matese – San Cipriano d’Aversa- San Felice a Cancello – San Marcellino – San Nicola la Strada – San prisco – Santa Maria a Vico – Sant’Arpino -Sessa Aurunca – Teano – Teverola – Villa Literno.

Fascia E (comuni da da 30001 a 10000 abitanti) | Aversa – Caserta – Maddaloni – Marcianise – Santa Maria Capua Vetere.

