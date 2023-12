Edoardo non aspetta il nuovo anno e nasce all’autogrill

Edoardo non ha atteso il nuovo anno per nascere e neppure ha dato alla mamma il tempo di arrivare in ospedale, è così venuto al mondo su una ambulanza nel parcheggio dell’autogrill dell’autostrada A12 a Sestri Levante (Genova).

I genitori, residenti a Maissana sulle colline della alta val Petronio (La Spezia), alle prime avvisaglie delle doglie sono partiti in auto per raggiungere l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, distante diverse decine di chilometri, ma durante il viaggio si sono accorti che non avrebbero fatto in tempo e hanno chiesto l’assistenza del 118.

Si sono fermati al casello dell’autostrada e nel parcheggio della adiacente stazione di servizio sono stati assistiti dai militi della croce Verde sestrese e dall’auto medica.

Quando ci si è resi conto che non era possibile raggiungere neppure il vicino ospedale di Lavagna, il piccolo Edoardo è stato fatto nascere nel parcheggio.

Mamma e neonato sono ora nel reparto di ostetricia dell’ ospedale di Lavagna e godono ottima salute.

(Ansa)