Natale ad Aversa, Controsenso lancia la ‘Christmas Experience’

Il Natale si avvicina ma, come negli anni scorsi è già stato dimostrato, ad Aversa arriva con qualche giorno di ritardo.

Infatti, mentre molte città, come Salerno, Gaeta, Bacoli, Limatola attraggono turisti con le proprie luci d’artista, il comune normanno resta ancora spoglio di luminarie, nonostante siamo giunti ormai a dicembre.

“Siamo stati lieti di aver presentato le attività che copriranno tutto il periodo delle festività natalizie. Si tratta di una serie di occasioni per ritrovarsi tutti insieme e trascorrere dei momenti che differiscano da quelli della nostra quotidianità – dichiara Emilio Tirozzi, membro dell’associazione Controsenso -.. Abbiamo cercato di individuare una serie di iniziative che riuscissero a coinvolgere la più grande fetta possibile di persone della comunità, tenendo conto sia dei nostri coetanei, punto focale, in qualità di associazione socio-culturale di portata giovanile, ma anche coloro che sono più avanti con gli anni, in particolar modo con la tappa a Gaeta in cui visiteremo le rinomate ‘Luci di Artista’”.

“Ci tenevo a ringraziare anche tutti gli altri membri dell’associazione per il loro contributo, che hanno apportato e che apporteranno in queste settimane, e mi ritrovo quindi a invitarvi ai prossimi appuntamenti in cui avremo modo di ritrovarci e condividere del tempo in compagnia”.

In questo quadro, l’associazione Controsenso si fa promotrice di una rassegna di eventi, che ha ufficialmente presentato, il giorno 10 dicembre sui propri canali social ufficiali. Si tratta della “Christmas Experience”, un ricco calendario di eventi che abbracciano l’intero periodo delle festività, focalizzandosi sulla condivisione e il divertimento.

Le iniziative partono con un forte impegno solidale: il 16 e 17 dicembre, presso il gazebo in via Roma, di fronte a O’Live, si terrà una spesa solidale e una raccolta di beni di prima necessità. Oltre agli aspetti solidali, sono previsti anche momenti di puro divertimento, come la “Partita del Cuore” programmata per il 22 dicembre, e i brindisi di Natale e Capodanno il 24 e 31 dicembre rispettivamente.

Le attività non si fermano certo qui: il 27 dicembre è previsto un Torneo di Scacchi e il 28 dicembre una visita alle spettacolari luminarie di Gaeta. Tra le altre iniziative, si segnala la classica “lotteria natalizia”, con estrazione fissata per il 23 dicembre, sui canali social di Controsenso, la partecipazione all’evento EpiFunny in collaborazione con altre realtà locali, ritornando sempre sulla tematica, a noi particolarmente a cuore, della solidarietà, e l’opportunità di associarsi all’associazione, con la possibilità di partecipare alla causa e godersi un aperitivo il 4 gennaio.

Infine, l’Epifania, che tutte le feste porta via: il 6 gennaio verranno consegnate le calze raccolte durante l’evento EpiFunny.

L’associazione Controsenso si impegna con determinazione in questa serie di iniziative, offrendo ai cittadini del territorio, in particolare quelli di Aversa, un’ampia gamma di attività durante le festività natalizie, considerando le limitate opportunità attuali, anche a causa del commissariamento del comune, che ha provocato oltre all’assenza di eventi, l’assenza persino delle “tradizionali” luminarie, almeno per il momento.