Natale a Casaluce, a Santo Stefano il concerto del coro Lights Gospel Choir con Virginia Sorrentino

Quest’anno il tradizionale concerto di Santo Stefano, il 26 dicembre ore 19.00 a Santa Maria ad Nives (Madonna di Casaluce), la splendida chiesa conosciuta per i suoi affreschi come l’Assisi del Sud, proposto dall’Amministrazione comunale di Casaluce in occasione del cartellone natalizio, ospiterà il coro Lights Gospel Choir con solista una artista di eccezione: Virginia Sorrentino.

I coristi di questo fantastico gruppo si sono uniti nel 2017 sotto la direzione artistica di Domenico Visconti, svolgendo concerti nelle principali chiese, cattedrali e teatri d’Italia e partecipando ad importanti concorsi internazionali come l’Anno Domini Gospel Choir di Torino.

Nonostante il breve periodo dovuto anche allo stop forzato causa pandemia, nel 2018 esce anche il loro primo lavoro discografico. Punta di diamante è sicuramente la cantante solista, Virginia Sorrentino, considerata dalla critica musicale una delle più belle voci campane e non solo.

La Sorrentino, che vanta esperienze anche in Rai e Mediaset, e la pubblicazione di diversi cd, da alcuni anni è protagonista nel jazz nazionale, affiancando grandi artisti, anche internazionali, con cui collabora in tournée sia in Italia che all’estero.

Solo nel 2023 è stata premiata per la sua radiosa carriera artistica al Premio Nazionale Corbisiero di Salerno e alla XXIV edizione del Naples in the word e collabora allo spettacolo “Passione” con Marco Zurzolo e altri fantastici musicisti dello scrittore Maurizio De Giovanni.

“Una proposta per tutti – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Casaluce, Valentina Sorrentino- ma di altissima qualità. Come nella tradizione, l’Amministrazione punta a valorizzare arte, musica e cultura, portando anche eccellenze del panorama artistico campano e non solo nella nostra comunità”. A guidare il Lights Gospel Choir al piano e agli effetti musicali il Maestro Pasquale De Rosa coadiuvato dallo stesso Visconti.

“Ringrazio chi si è impegnato in questo evento – ci dice il sindaco di Casaluce Francesco Luongo – ed in particolare don Michele Verolla, parroco di Santa Maria ad Nives, prezioso gioiello di arte e di fede della nostra comunità, sempre sensibile ad iniziative culturali e musicali di valore. Confido in una forte partecipazione della nostra comunità per un’ora di grande musica con artisti che sono sicuro trasmetteranno ritmo ed allegria. Sarà anche l’occasione per farci gli auguri da vicino.”

Dunque davvero un evento da non perdere quello del 26 dicembre organizzato dall’Amministrazione comunale.

Ricordiamo che l’ingresso è libero!