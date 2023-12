Mercato libero, le iniziative di FI Giovani Caserta

Con le imminenti date del 10 gennaio per il gas e l’1 aprile per l’elettricità, il Mercato Libero dell’Energia è alle porte, portando con sé la necessità per i consumatori di fare una scelta cruciale: la selezione attenta del proprio fornitore.

Da queste date, i fornitori avranno il potere di gestire le condizioni contrattuali e definire il prezzo dell’energia.

Evitare la procrastinazione è essenziale per evitare assegnazioni automatiche. Tuttavia, chi non effettua una scelta non rimarrà senza energia, in quanto il contratto di fornitura sarà assegnato al vincitore della gara nella zona di residenza.

L’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti (ARERA) ha reso disponibile un utile servizio di comparazione dei prezzi dei rivenditori di energia su ilportaleofferte.it, rendendo più agevole questa decisione importante.

È fondamentale notare che gli over 75 e i beneficiari della Legge 104 sono esclusi da questo passaggio obbligato.

L’iniziativa è stata promossa attraverso la pagina social di Forza Italia Giovani Caserta, con il coordinamento provinciale Giovani Caserta guidato da Mario Paduano. Il gruppo giovanile di Forza Italia a Caserta si schiera al fianco dei cittadini in questa fase di transizione dal mercato tutelato dell’energia a quello libero.

“In questo contesto, i giovani si propongono di assistere la cittadinanza con una campagna informativa contribuendo a fornire conoscenze preziose sui dettagli e la tutela dei cittadini – fanno sapere dal coordinamento di Forza Italia Giovani Caserta -. L’impegno del coordinamento provinciale Giovani Caserta rispecchia la convinzione che la politica debba accompagnare i cittadini in ogni fase di cambiamento politico e sociale”.

In collaborazione con il dirigente provinciale Domenico Borrata, il coordinamento si impegna a fornire supporto e assistenza per garantire una transizione agevole nel nuovo scenario del Mercato Libero dell’Energia.

Un team è stato messo a disposizione per fornire chiarimenti e guidare i cittadini attraverso questo periodo cruciale.