Lusciano. Rimpasto giunta e Provinciali: IV ‘marca stretto’ Mariniello

Italia Viva mette in guardia il sindaco Giuseppe Mariniello “pur consapevole che l’amministrazione Mariniello deve e dovrà durare cinque anni”. A dichiararlo è il coordinatore cittadino di IV, Luciano Dell’Aversano Orabona.

“Ci sono divergenze politiche e come è nostro solito fare, non esitiamo ad intervenire. Da partito politico serio e responsabile quale siamo, abbiamo il dovere di farci carico delle problematiche che attanagliano la nostra comunità e fare proposte costruttive per risolverle”.

“Il nostro maggior impegno, data la penuria di partiti politici e di politici di razza, è di dare una smossa alla politica luscianese per poter avviare un cammino e dare concrete risposte al paese. É necessario che la politica non perda credibilità perché sarebbe la peggiore sconfitta. Per noi la politica, dal punto di vista etico e morale, deve avere un ruolo di guida per garantire la vivibilità di una comunità, frenando coloro che praticano una politica individualista al solo fine di tutelare l’interesse personale”.

“Pertanto, in assenza di un organigramma politico della coalizione dell’attuale maggioranza, chiediamo direttamente al sindaco Mariniello di rendere pubbliche le motivazioni del recente rimpasto di giunta. Nel frattempo, per coerenza politica, da una parte, dichiariamo il nostro impegno a sostenere tutti i punti del programma di coalizione di ‘Lusciano col Cuore’, dall’altra, però, abbiamo preso le distanze dal primo cittadino Mariniello per la sua candidatura al consiglio provinciale sotto il vessillo di Fratelli d’Italia”.

“In campagna elettorale, tutti i partecipanti alla coalizione ‘Lusciano col Cuore’ hanno concordato di evitare liste di partito. Oggi, il sindaco, eletto da sole liste civiche, non può presentarsi nella competizione provinciale con Fratelli d’Italia, essendo stato eletto anche con i voti del centro sinistra e dell’area moderata”.

“Probabilmente, il sindaco Mariniello, dimentica che, a livello regionale e nazionale, siamo in netta contrapposizione. Da anni sosteniamo che la politica è una cosa seria e, purtroppo, ad oggi, a Lusciano è ancora appannaggio di pochi!”.