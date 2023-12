Lusciano. IV in attesa di notizie su “rimpasto giunta, dissesto finanziario e ambito C7”

Chiusa la parentesi Provinciali che ha visto l’elezione del sindaco di Lusciano, Giuseppe Mariniello, nel nuovo consiglio provinciale guidato dal presidente Giorgio Magliocca, Italia Viva torna ad aprire l’ennesima finestra di spiegazioni sull’attività politica/amministrativa della maggioranza Mariniello.

“Dopo il brutto inciucio politico dei consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto la candidatura provinciale in Fratelli d’Italia del sindaco Giuseppe Mariniello, noi di Italia Viva, prendiamo le opportune distanze pur augurando al neo leader di destra Giuseppe Mariniello un buon lavoro da consigliere provinciale. Archiviato il discorso provinciale, per il bene del territorio ci auguriamo che i coinquilini della casa comunale decidano di rompere gli indugi, di iniziare ad informare e di rispondere su argomenti di politica locale come il rimpasto di giunta”, scrivono in una nota i renziani.

“Qualche mese fa il sindaco ha ritirato le deleghe relative al settore lavori pubblici e urbanistica all’assessore Salvatore Mottola. È necessario, urgente e doveroso fare chiarezza per mettere fine a tante dicerie e polemiche che si rincorrono sul territorio e sui social. Non secondario è smentire pubblicamente le voci di un dissesto finanziario che coinvolgerebbe le casse comunali a causa di debiti per oltre dieci milioni di euro. Tra gli addetti ai lavori si vocifera di relazioni già pronte da parte degli organi competenti per annunciare il default”.

“Infine, caro sindaco, – dice il partito guidato a Lusciano da Luciano Dell’Aversano Orabona – in questi giorni molti cittadini ci chiedono informazioni relative all’ambito territoriale A7 per la realizzazione di interventi a favore di persone fragili. Uno stallo, probabilmente, dovuto alla mancata nomina del coordinatore di nostra competenza poiché il comune di Lusciano è ente capofila . Probabilmente ciò è dovuto alla nomina dell’attuale segretaria, purtroppo, violando la legge con la nomina di una figura non iscritta nell’elenco regionale dei direttori coordinatori. Al sindaco, infine, chiediamo di chiarire come intenderà risolvere questo problema per dare risposte alle tante famiglie in difficoltà”.