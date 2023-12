Lusciano. Cambio nel gruppo maggioranza: nuovo capogruppo e nome

In vista del Consiglio Comunale di domani, la maggioranza consiliare ha designato come nuovo

capogruppo il consigliere Filippo Ciocio.

Il gruppo di maggioranza da questo momento prenderà il nome di tutta la coalizione, ovvero ‘Lusciano col Cuore‘.

Nel prossimo consiglio saranno portate varie interrogazioni, dei regolamenti di natura tecnica, la ratifica di una variazione di bilancio e verrà presentata dal Sindaco Mariniello al consiglio la nuova disposizione delle deleghe in giunta comunale.

“Vogliamo chiarire che, in seguito a notizie di stampa inesatte riguardanti lo stallo nella scelta del nuovo

coordinatore dell’ambito C07, per il nostro gruppo politico i servizi sociali e l’assistenza ai disabili sono una priorità assoluta”, fanno sapere dal gruppo di maggioranza.

“Tutta la procedura burocratica è stata conclusa nel più breve tempo possibile e la nomina del coordinatore pro tempore, iscritto regolarmente all’elenco regionale dei coordinatori, è avvenuta nel tavolo istituzionale dei sindaci tenutosi prima di Natale, presieduto dal Sindaco. Da questo momento, come prevedono le normative, ci si è subito attivati per risolvere le problematiche rimaste in sospeso con la vecchia gestione, prima di tutto gli assegni di cura, che dovranno ora solo attendere la riapertura della tesoreria, che di norma avviene a metà gennaio”.

“Come già spiegato dal Sindaco Mariniello il potere politico, in quanto tale non poteva porre in essere atti gestionali che spettano a Coordinatore e Responsabile Finanziario, altrimenti avrebbe commesso reato oltre ad emanare atti illegittimi”.