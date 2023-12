Le migliori applicazioni per giocare a calcio

I giochi di calcio non passano mai di moda. Anzi, molti di essi vengono costantemente aggiornati con le novità del mercato reale, aggiungendo contenuti in modo che gli appassionati del bel gioco possano continuare a goderselo anche fuori casa, sui loro dispositivi mobili.

Su Android o iOS, gli utenti hanno a disposizione molti giochi di calcio che possono scaricare per calarsi nei panni del proprio giocatore preferito, difendere lo scudetto del proprio club o addirittura gestirlo come direttore tecnico.

Per questo, ci sono opzioni ben note come FIFA o PES, che faranno la gioia dei più appassionati di calcio. La buona notizia è che tutti i giochi sono gratuiti, hanno ottime recensioni e sono legati al calcio.

eFootball 2024 Football Manager 2023 Mobile SlotsUp Score! Hero 2 Dream League Soccer 2023 Top Eleven: Manager di Calcio

Per aiutarvi a trovare il gioco di calcio per smartphone più adatto a voi, abbiamo preparato un elenco delle migliori opzioni.

Gioco tramite smartphone

L’esperienza di gioco tramite smartphone si è rivelata molto utile e appassionante negli ultimi anni. Tuttavia, esistono anche dei contro che bisogna tenere in considerazione prima di acquistare dei giochi.

Pro Contro Il gioco mobile è conveniente Possono essere fonte di distrazione I controlli del touchscreen semplificano il gioco Gli acquisti in-game possono diventare un’esagerazione Sono alla portata di tutti

1. eFootball 2024

Konami è la perenne pretendente a fare del suo Pro Evolution Soccer il gioco di calcio più giocato al mondo, ma la verità è che eFootball PES 2024 è probabilmente su piattaforme mobili il titolo più fedele al gameplay che ci aspettiamo da un gioco di questa categoria.

PES 2024 arriva come aggiornamento del titolo della scorsa generazione, che mantiene il motore grafico migliorato e la giocabilità migliorata, aggiungendo al contempo una modalità multiplayer più completa che mai, un maggior numero di club su licenza, come Manchester United o Juventus. È stato inoltre ampliato il numero di campionati ufficiali disponibili.

2. Football Manager 2023 Mobile

Soccer Manager 2023 è un gioco manageriale di calcio in cui dovrete guidare il percorso di un club che gestirete dall’inizio della stagione. Ingaggiando i migliori giocatori, costruirete una rosa competitiva che porterà la vostra squadra ai vertici.

Come nelle versioni precedenti, Soccer Manager 2023 dispone di licenze ufficiali che vi permetteranno di vedere i nomi e i volti reali di migliaia di calciatori. Durante ogni finestra di trasferimento, troverete giocatori prestigiosi che dovrete convincere a vestire i colori del vostro club.

Anche se le partite si svolgono automaticamente, gran parte del vostro successo dipenderà dalle tattiche e dalle decisioni che prenderete. Naturalmente, in ogni momento, potrete controllare ogni scontro nel dettaglio grazie all’impressionante grafica 3D. Inoltre, dal menu principale, avrete accesso a diverse sezioni in cui potrete gestire le risorse del vostro club. Questo vi permetterà di migliorare sia la squadra che le strutture utilizzate da giocatori e tifosi.

3. Slotsup

Un nome che troverete spesso in ogni elenco dei migliori casinò online it-slotsup.com edizione Slotsup è un sito online accessibile sia da computer ma anche tramite smartphone e permette a tutti gli utenti di vivere diverse esperienze di gioco, tra cui anche il brivido di una partita di calcio online offerto dalle migliori software house come NetEnt, IGT e Novomatic. Il sito include anche utilissime informazioni sui casinò e le slot online, per aiutare anche i principianti ad entrare nel mondo del gioco.

4. Score! Hero 2

Se in un gioco di calcio cercate soprattutto azione e abilità, questa potrebbe essere l’opzione che fa per voi. Si tratta del sequel del popolare gioco Score! Hero in cui la vostra missione sarà quella di segnare un gol eseguendo varie mosse speciali attraverso i gesti sullo schermo. Ovviamente, dovrete cercare di prendere la mira nel modo più preciso possibile.

Attualmente, questo gioco ha un gran numero e varietà di livelli, ognuno con condizioni speciali e difficoltà diverse. Senza contare che viene continuamente aggiornato con nuovi contenuti. Inoltre, presenta controlli non difficili da padroneggiare e integra spettacolari filmati che conducono a sfide ed eventi speciali di ogni tipo.

5. Dream League Soccer 2023

Dream League Soccer 2023 è sicuramente uno dei migliori giochi di calcio offline per Android. È anche entrato nella lista dei giochi di calcio per Android più apprezzati di quest’anno. Questa è un’applicazione di gioco di calcio gratuita per smartphone e tablet Android.

Il gioco offre una grafica di alta qualità e i volti dei giocatori sono reali. Inoltre, Dream League Soccer è altamente personalizzabile; è possibile cambiare i kit della propria squadra con i kit e i loghi più recenti. Tutto quello che dovete fare è scaricare gli ultimi kit delle squadre di DLS per i vostri club o la vostra nazionale preferiti.

Questa applicazione è stata lanciata e offerta da First Touch Games LTD. Si tratta di uno degli sviluppatori di applicazioni calcistiche più famosi al mondo. Come gioco di gestione del calcio, avrete la possibilità di selezionare i giocatori desiderati per creare la vostra squadra e giocare con i vostri amici. Sono disponibili diverse modalità di gioco in cui è possibile divertirsi.

Tutti i giocatori del gioco sono reali e autorizzati, quindi si può scegliere uno dei propri giocatori preferiti. È disponibile anche un’opzione di acquisti in-app per ottenere funzioni premium. Ma questo può essere aggirato installando la versione moddata. Ci sono sfide giornaliere e settimanali per vincere premi incredibili.

6. Top Eleven: Manager di Calcio

Top Eleven: Football Manager permette di assumere il ruolo di presidente e manager di una squadra di calcio. Con diverse centinaia di milioni di installazioni, si è affermato come uno dei giochi di simulazione sportiva preferiti al mondo. Il gioco offre la possibilità di ingaggiare giocatori, allenarli, scoprire nuovi talenti nascosti e molto altro ancora, e si può anche competere contro i propri amici online.

Top Eleven incorpora molti eventi, missioni e sfide in tempo reale, in modo che i giocatori possano guadagnare ricompense per divertirsi ancora di più. Se siete interessati, sappiate che il download è completamente gratuito.

Conclusione

Tutti i giochi di calcio per Android e iOS qui menzionati si basano su due punti principali: “grafica di qualità e gioco”. Questi al momento rappresentano, secondo le recensioni e nostre prove personali, i migliori giochi di calcio per smartphone del momento.