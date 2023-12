La Casa Museo ‘Domenico Mondo’: il nuovo libro di Anna Grimaldi

Giovedì 14 dicembre, alle ore 17.30, a Capodrise presso Palazzo Mondo in via F. Rao n. 38 verrà annunciata con una conferenza stampa l’uscita del libro di Anna Grimaldi, La Casa Museo “Domenico Mondo”. La storia, le sale, la decorazione pittorica di una dimora storica a Capodrise non lontano dalla Reggia di Caserta, Edizioni Saletta dell’Uva, alla presenza di giornalisti e sponsor.

Il volume, corredato da una particolare e raffinata veste grafica con immagini tutte a colori, viene presentato a chiusura del 2023, anno in cui ricorre il Terzo Centenario della nascita di Domenico Mondo (1723-2023), il pittore originario di Capodrise che ha lasciato nel territorio della provincia di Caserta, tra Capodrise, Caserta, Marcianise e Capua, la sua maggiore produzione di opere, per lo più di carattere religioso. Il volume si apre con la prefazione della professoressa Jolanda Capriglione, presidente del Club per l’Unesco di Caserta, e con le presentazioni firmate dall’architetto Nicola Tartaglione, Fondatore dell’Associazione GIA.DA di Marcianise (Giardini Storici dell’Armonia) e Maurizio Stocchetti, Presidente dell’Associazione GIA.DA e Direttore della Casa Museo.

Dopo i suoi precedenti lavori monografici, La decorazione del Duomo di Aversa in Età moderna. Storia di una committenza tra aristocrazia e clero (Luciano Editore, 2010) e La chiesa di San Giovanni Evangelista. Un inedito ciclo di affreschi del Trecento ad Aversa (Paparo Editori, 2021), che hanno avuto risonanza e riscontri in diversi ambiti culturali, e altri suoi contributi scientifici, la professoressa Anna Grimaldi, storica dell’arte e studiosa della produzione pittorica di ambito napoletano tra Sette e Ottocento, contribuisce con quest’ultima ricerca ad aggiungere un nuovo tassello alla conoscenza delle bellezze del patrimonio storico e artistico della provincia di Caserta.

Inoltre il libro costituisce, ad oggi, la prima pubblicazione monografica sulla Casa Museo nel suo insieme (storia, descrizione delle sale, arredamenti, ecc.), con un esplicito taglio di indagine e di interpretazione della decorazione pittorica settecentesca di alcune sale.