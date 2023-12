Incidente in un cantiere sulla A1: morto operario di Sant’Arpino

Un operaio è morto, poco prima delle 10 all’interno di uno scavo sulla A1 – Variante di Valico in località Pian del Voglio del Comune di San Benedetto Val di Sambro nel Bolognese.

La tragedia è avvenuta in via Setta.

L’uomo lavorava per una ditta che stava intervenendo per conto di Autostrade. Per realizzare delle tubature, erano state scavate trincee altre tre metri.

La vittima si chiamava Tommaso Crispino ed era originario di Sant’Arpino (CE). Aveva 50 anni. Lascia una moglie e due figli.

La Procura non ha disposto l’autopsia pertanto i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni.

L’operaio è morto sepolto dal terreno che gli è crollato addosso. Invano i colleghi hanno provato ad estrarlo dalle zolle che gli erano cadute sopra. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ma quando è stato raggiunto purtroppo era già morto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli con una autogru, una squadra Usar da Bologna e l’elicottero del reparto volo oltre ai sanitari del 118 e ai Carabinieri.

Le indagini dell’incidente sono affidate all’Arma e alla Medicina del lavoro.

“Siamo sconvolti per l’accaduto – ha fatto sapere il sindaco di Sant’Arpino (Ce), Ernesto Di Mattia – che mi colpisce come guida della comunità ma prima ancora come padre di famiglia. Non è possibile, nel 2023, perdere la vita mentre si sta lavorando per vivere, per garantire un futuro migliore ai propri figli e a tutta la famiglia. Esprimo a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità vicinanza alla famiglia a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.