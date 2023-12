La Ford Bronco sbarca in Piazza Municipio grazie a Catone Point Aversa

La FORD Catone di Aversa tra la gente. Sabato 23 dicembre – dalle 9 alle 19 – la concessionaria Ford Catone Point di Aversa esporrà il nuovissimo modello BRONCO della celebre casa americana in piazza Municipio.

Sarà inoltre esposto l’icononico Ford RANGER, il pick up più venduto in Europa.

Catone Point Aversa ti aspetta domani per esplorare da vicino le loro incredibili auto e scoprire tutte le loro caratteristiche.

La Ford Mario Catone è lieto di accoglierti in provincia di Caserta, a pochi metri di distanza dal centro cittadino. Le sue sedi brillano per innovazione e ricercatezza, la vetrina ideale per una concessionaria che fa della raffinatezza, dell’eleganza e dell’innovazione tecnologica il suo biglietto da visita. Un luogo in cui i clienti possono scoprire, conoscere e provare l’intera linea europea di prodotti, tra cui i più emozionanti, inclusa la Mustang, e i più esclusivi, come i modelli Ford Vignale.

Il segreto del successo della concessionaria auto Ford Mario Catone è da ricercarsi nell’impegno sempre crescente di superare le attese dei suoi clienti; un impegno che si è concretizzato grazie alla competenza tecnica delle autofficine costantemente monitorate, alla presenza di un magazzino ricambi sempre in grado di esaudire le richieste della clientela, nonché alla dedizione, alla serietà ed alla professionalità di tutto il personale Catone.