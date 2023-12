Domenico Delle Curti entra nella ‘famiglia’ Virtus Aversa

Il medico e psicoterapeuta Domenico Delle Curti entra a far parte della ‘famiglia’ della Virtus Aversa. Il 68enne chirurgo specialista di psicoterapia familiare, nonché scrittore, opera da più di 35 anni.

Sposato, con tre figli, e con un grande amore per lo sport, col suo cuore azzurro per il Napoli e adesso anche circondato dai colori della squadra normanna.

La chiacchierata con il presidente Sergio Di Meo, l’incontro al PalaJacazzi e la stretta di mano che sancisce l’accordo per la stagione 2023/24 e per le prossime da vivere in Serie A.

“L’entusiasmo dell’amico Sergio è travolgente, non solamente nel volley ma nella vita in generale. E’ per me sicuramente una bella esperienza, ci ho riflettuto qualche giorno ma non potevo dire di no alla sensibilità e all’attenzione del presidente verso un mondo come quello della psicologia da ‘legare’ al mondo dello sport. Ho già lavorato con una delle società calcistiche storiche della nostra Regione, la Mariano Keller, e devo dire che mi sono divertito davvero tantissimo. Lavorerò insieme allo staff tecnico e ai giocatori per migliorare le prestazioni agonistiche entrando in campo con la giusta mentalità e soprattutto con quell’entusiasmo che non deve mai mancare”.

Delle Curti sottolinea che si ritroverà “fianco a fianco con personalità importanti della pallavolo italiana, non sarà facile ma è per me anche una grande sfida. Devono crederci prima di tutto gli atleti, sarà importante che tutti loro possano rivedere insieme a me un po’ del loro passato e guardare il mondo con occhi diversi. Mi piace da morire come diceva Socrate: ‘Guai a quel medico che cura il corpo senza aver curato la mente, giacché da essa tutto discende’. Ecco qui c’è tutto quello che uno psicoterapeuta può e deve fare per una squadra. Servirà lavorare di gruppo, bisogna essere leader ma portare avanti quell’umiltà che è necessaria per diventare campioni. Sono pronto, insieme sono sicuro che nel corso degli anni riusciremo a toglierci parecchie soddisfazioni. E di fatto a conquistare successi nel mondo dello sport e nella vita in generale”.