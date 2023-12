Comunali Aversa, parte il progetto Antonio Farinaro sindaco

Attiva domenica politica a Aversa e grande fermento e partecipazione per un aperitivo organizzato da Antonio Farinaro che si è trasformato in una sorta di presentazione alla città.

La figura dell’Avv. Farinaro risulta così essere nome di grande condivisone e sintesi sia per i movimenti e gruppi civici che partitici.

Professionisti, commercianti, imprenditori, amministratori, ex amministratori, rappresentanti di categoria, all’unisono hanno condiviso ed espresso il pieno sostegno ad un progetto e apprezzamento per una figura che da anni tutti auspicavano tornasse a essere protagonista in politica.

Erano presenti, tra gli altri: l’Avv. Paolo Galluccio ex consigliere comunale, ex Assessore Comunale e coordinatore di Forza Italia ed attualmente di Forza Aversa, lista civica che sin da subito si è posta a sostegno dell’Avv. Farinaro; l’Arch. Orlando de Cristoforo, figlio dell’ex Sindaco di Aversa nonché ex Consigliere Comunale (che per una manciata di voti non è stato eletto consigliere alle ultime regionali); l’Avv. Luca Granata, consigliere dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord e coordinatore di una delle liste civiche a sostegno del candidato Sindaco Farinaro; l’Avv. Francesco Di Palma, ex consigliere comunale e coordinatore di una lista civica anch’essa a sostegno del progetto dell’Avv. Farinaro.

Era presente anche il coordinatore cittadino e provinciale dei seniores di Forza Italia Dott. Isidoro Orabona il quale, in disparte la riserva del proprio partito ancora da sciogliere, ha espresso il proprio gradimento per l’Avv. Farinaro.

Erano, altresì, presenti tanti ex amministratori: Michele Galluccio, amministratore per oltre 4 legislature; Stefano di Grazia; amministratore per oltre 4 legislature; Pasquale Diomaiuta ex consigliere comunale ed assessore al bilancio; Dino Carratù, ex Assessore Comunale alle politiche sociali; Luigi dello Vicario, ex consigliere comunale e fratello di Gianpaolo, già vicepresidente della provincia di Caserta, consigliere comunale e assessore, assente unicamente per motivi personali; Gilberto Privitera, ex consigliere comunale; Imma Lama, ex consigliere Comunale; la famiglia Balivo, con esperienze alle regionali, provinciali e comunali ed imprenditori di notevole livello; componenti della famiglia Menditto (che candiderà l’ing. Luigi, già consigliere comunale e provinciale); l’Ing. Elia Barbato, ex consigliere comunale ed assessore; l’Avv. Angela Barone, candidata alle ultime amministrative accompagnata da componenti della famiglia Moschetti, da sempre presente in realtà sportive e con Guglielmo assessore nella giunta Ciaramella; Pino Cannavale, ex amministratore comunale; l’Avv. Mariano Orabona consigliere dell’Ordine Napoli Nord; l’Avv. Generoso di Biase; l’Avv. Attilio Scalzone, fratello dell’ex Consigliere Comunale Emilio; Antonio di Lella ex consigliere comunale; Tommaso Longobardi insieme all’Avv. Maurizio Golia; Franco Cervo ex consigliere provinciale, assessore e consigliere comunale; Antonio Graziano, Mimmo Brusciano, Apollonia Reale candidata alle ultime comunali e pedagogista, grafologa e mediatrice familiare conosciutissima negli ambienti socio-sanitari e giudiziari; l’Avv. Adele Belluomo, presidente dell’associazione il Sorriso Normanno, molto impegnata nel sociale, organizzatrice tra l’altro di spettacoli teatrali partecipati da disabili; MariaGrazia Sbano sorella dell’ex consigliere comunale Daniele; l’Avv. Angela Nobis sorella dell’ex consigliere comunale Nico; l’avv. Pasquale Fedele, impegnato da tempo in politica, anche forense.

Insomma questi solo alcuni dei numerosissimi presenti che hanno inteso, in questa domenica dicembrina, condividere un momento di incontro per confrontarsi e immaginare un percorso politico che unisce anime moderate, di centro e di centro destra.

Intervistato, l’Avv. Antonio Farinaro ha dichiarato: “Per il momento, a prescindere dal progetto di città e delle linee programmatiche che per me rappresentano il caposaldo da cui partire, non posso che essere entusiasta ed orgoglioso della partecipazione e condivisone che si è venuta a creare. Spero che a breve i partiti con i quali ho intrapreso un dialogo, possano unirsi al progetto ed essere essi stessi protagonisti di questo entusiasmo e partecipazione che, nei fatti, rappresenta una realtà.”