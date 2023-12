(FOTO) Vigili Fuoco Caserta protagonisti dei festeggiamenti per l’Immacolata

Con la festa dell’Immacolata Concezione si aprono i festeggiamenti natalizi.

Anche quest’anno, nell’ambito del progetto di divulgare la sicurezza sul territorio, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno partecipato alle varie manifestazioni pre Natalizie che si sono svolte in vari comuni.

Ieri sera, nella piazza Valletta del comune di Arienzo, il personale specializzato in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) ha effettuato una manovra di calata dal campanile della chiesa fino in piazza, dove ad attenderli c’erano molti bambini in festa.

Questa mattina, in seguito alla richiesta del parroco della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli di Aversa, che ha organizzato un momento di festa per i bambini in occasione dell’Immacolata Concezione, i Vigili del Fuoco hanno partecipato all’incoronazione portando una ghirlanda di fiori alla Statua della Madonna sita nell’aiuola antistante la chiesa parrocchiale.

Infine, questa sera, in occasione della solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta hanno partecipato deponendo una corona di fiori ai piedi della statua della Madonna posta sopra il campanile della Chiesa del Buon Pastore sita in piazza Pitesti in Caserta, utilizzando un’autoscala in dotazione al Comando.