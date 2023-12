Aversa. Un presidio per combattere i reati ambientali

“Vogliamo bonifiche e più controlli contro i criminali che regolarmente nel territorio Aversano alimentano

le solite discariche abusive”. E’ il messaggio lanciato dall’associazione ‘Stop allo Scempio Ambientale Ovunque’ per annunciare un presidio il prossimo 16 dicembre dalle ore 8 all’esterno del PalaJacazzi ad Aversa.

“Aspettiamo risposte e soprattutto soluzioni valide dagli organi competenti, in primis dal Commissario della Città per debellare lo “Scempio Ambientale” a cui ci vorrebbero abituare. Come Cittadini e Comitati Ambientali e forze sociali non ci stancheremo mai di lottare contro il traffico dei rifiuti in terra dei fuochi.

Il business nato con il patto criminale tra politica, imprenditori ed ecomafie ha minato il territorio di veleni e compromesso la salute pubblica. Il quale continua, troppe volte, con l’indifferenza e la complicità di chi dovrebbe garantire la nostra sicurezza in questi territori”.

“Come Comitato Cittadino Ambientale affinché tutto il marcio in questa città sul traffico dei rifiuti si interrompa e che finalmente i responsabili vengano scovati e condannati. Chiamiamo alla partecipazione la cittadinanza, i Comitati e le Associazioni ambientaliste del territorio, le forze sociali all’ennesimo Presidio per sabato mattina contro il degrado e i patti criminali che fanno business sulla salute di tutti noi e sulla nostra Terra. Lo abbiamo sempre detto la gestione dei rifiuti dovrebbe ritornare completamente in mani pubbliche e non più la sua gestione affidata a ditte private, che con i rifiuti fanno solo i loro interessi a discapito delle Città, del Popolo e delle nostre terre”.

“Il prossimo 16 dicembre andrà in atto in Città l’ennesimo “Svuota Cantine” che ha prodotto solo illegalità ed aumentato lo sversamento illecito nelle discariche abusive del territorio (ai Cappuccini, in via del Campo e ovunque). Vogliamo il ripristino delle due isole ecologiche chiuse, ed il ripristino, ovviamente, anche della loro video sorveglianza e delle strutture adeguate per tali servizi essenziali per la cittadinanza. Le due isole ecologiche per mancanza di sicurezza furono chiuse dalla scorsa Amministrazione Comunale dopo una nostra segnalazione sulla loro irregolarità ambientale e di sicurezza per i lavoratori del servizio della raccolta dei rifiuti e per la stessa Città. Le due isole ecologiche, sono situate in viale Europa ed ai Cappuccini non sono state più ripristinate ed inspiegabilmente dalla scorsa amministrazione e nel silenzio di tutte le forze politiche presenti al Comune, oggi sono diventate due discariche abusive e pericolose”.

Vogliamo che i rifiuti, come gli ingombranti ed i Raee (rifiuti tecnologici), vengano conferiti regolarmente dai cittadini in isole ecologiche idonee, funzionanti, sicure e senza problemi ma con un controllo capillare di chi vuole sversare per debellare anche il traffico illegale che si è creato intorno all’attuale servizio definito “Svuota Cantine”. Vogliamo anche la bonifica di tutte le discariche abusive del territorio, spesso i rifiuti sono derivanti da lavorazioni di ristrutturazioni ed industriali con presenza costante di amianto ed eternit, oltre a tutti gli altri rifiuti pericolosi per l’ambiente e la salute pubblica. Invitiamo tutte e tutti alla massima partecipazione”.