Aversa. Segnalazione cittadino: ‘lezioni al freddo per gli alunni’

Lezioni all’addiaccio per gli alunni della scuola elementare presso l’istituto comprensivo “Domenico Cimarosa” in via Giotto e per quelli del Terzo Circolo (plesso Wojtyla).

A segnalare il disservizio, alcune mamme che hanno lasciato diverse segnalazioni nel nostro box “La tua segnalazione“.

“Sono una mamma di una alunna della scuola elementare D. Cimarosa in via Giotto. Mi rivolgo a voi per avere un effetto ‘forse’ incisivo dato che nessuno ci ascolta. Siamo al 12 dicembre e i bambini sono al freddo. I termosifoni sono spenti e i bambini si ammalano di continuo e tornano a casa pietrificati. Senza parlare delle infiltrazioni d’acqua che provengono dal tetto e dei bagni inagibili. In queste condizioni precarie per la salute, i bambini non possono più starci. Chiedo aiuto a voi nella speranza che un vostro articolo smuova le coscienze”.

Nelle stesse condizioni anche gli alunni del Terzo Circolo (plesso Wojtyla), come ci dice un’altra mamma: “i bambini sono al freddo… Una situazione paradossale. Chiediamo un vostro aiuto per smuovere qualcosa visto che non abbiamo risposte da chi di dovere”.