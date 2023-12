(VIDEO) Aversa. Incidente sulla Variante: muore una 23enne

Drammatico incidente nella notte ad Aversa lungo la Variante. Una giovane di 23 anni, è morta dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale.

La ragazza – originaria dell’area nord di Napoli – era in auto come passeggera insieme ad altri due ragazzi.

La tragedia si è consumata stanotte – intorno all’1 circa – sulla Variante all’altezza tra via Pietro Nenni e via Matilde Serao. Per cause ancora da accertare, l’auto è finita sul marciapiede per poi schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118. Per la ragazza, inutili i soccorsi del personale sanitario. E’ morta sul colpo.