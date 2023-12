Aversa. Il Coni premia Adriano Santarcangelo

Stella d’oro al merito sportivo per l’aversano Adriano Santarcangelo per la vittoria ai Campionati del Mondo di tiro dinamico che si sono tenuti a Pattaya (Thailandia) dal 27 novembre al 2 dicembre 2022.

Santarcangelo è stato insignito di questo importante riconoscimento nel pomeriggio di oggi (4 dicembre) dalla Delegazione Provinciale Coni, guidata da Michele De Simone, nell’Aula Magna della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, peraltro sede del prestigioso Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro.

I riconoscimenti, proposti dal Coni di Caserta e da alcune Federazioni Sportive, sono stati comunicati direttamente dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente regionale del Coni Sergio Roncelli dopo la chiusura a Roma dei lavori della Commissione Centrale Benemerenze Sportive che ha esaminato le proposte giunte relativamente all’attività per l’annata sportiva 2022.

Santarcangelo (59anni), il ‘Prof’ come viene chiamato da tutti, è un ex poliziotto ma è anche pluricampione italiano ed attuale campione europeo divisione Standard Senior: per il tiro d’azione con la pistola è una passione iniziata dal 1990.

Attualmente è istruttore e titolare di Police Shop (negozio di articoli militari e libera vendita sito in Aversa): per lui si è trattato del decimo mondiale di tiro dinamico. E’ stato nominato “portabandiera” dell’Italia ai questi campionati mondiali in Thailandia per essere l’atleta di tiro dinamico italiano più medagliato.