Aversa. Centro storico ‘ha più buche che strade’: lo sfogo di Capasso

“Che cosa dobbiamo aspettare che succeda? La situazione è davvero insostenibile. Il nostro centro storico ha più buche che strade e la situazione, per gli automobilisti e per i pedoni, è davvero insostenibile”. A denunciare la pessima condizione delle strade normanne è Rosario Capasso, già consigliere comunale e vicepresidente della Provincia di Caserta nonché leader del movimento civico Aversa a testa Alta.

Nel dettaglio, Via del Plebiscito nei pressi dell’ex Giudice di Pace a San Domenico.

“Questo ‘avvallamento’ – continua Capasso – da qualche giorno è presente nel cuore del centro storico. Tra pochi giorni, complice anche la pioggia di questi giorni e soprattutto l’inesistente manutenzione, potrebbe diventare una voragine. Che cosa dobbiamo aspettare per mettere in sicurezza questa ‘buca’ e le tantissime altre che invadono le nostre strade?”.

E chiosa: “Il commissario straordinario Gerardina Basilicata e i due sub commissari dovrebbero fare qualche giro in più per la Città per rendersi conto del pessimo stato in cui siamo. Basterebbe davvero poco. Almeno mettere in sicurezza le strade che rischiano di sprofondare”.