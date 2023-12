Aversa. L’appello: “scuola Platani invasa dalle erbacce e priva di riscaldamenti”

“Sono consapevole che la manutenzione di un istituto di tali dimensioni non è un compito semplice, tuttavia, considerando il suo ruolo fondamentale nella vita comunitaria, e in particolare come luogo di istruzione per i bambini, mi sento in dovere di segnalare questa problematica”, spiega il dott. Ivan Giglio in qualità di portavoce di ‘Aversa in mente’.