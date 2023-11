Virtus Aversa, vittoria epica contro Reggio Emilia

Un’altra battaglia, un’altra volta 2 ore e mezza di gara ma in questa occasione festeggia la Wow Green House Aversa.



Finisce 3-2 per i normanni, una sfida eccezionale tra due formazioni che si sono regalate una domenica importante davanti a centinaia di persone in un PalaJacazzi ‘on fire’ sin dal primo punto.

Domenica prossima si va a Ravenna, servirà ancora la migliore Aversa.

PRIMO SET. Muro di Presta su Marks e poi ricezione errata della Conad (chiusa sempre dal centrale normanno) e il tabellone dice 14-10. Time-out Reggio Emilia con coach Fanuli che prova a scuotere i suoi. Argenta sfrutta al meglio del muro e si regala il +7 (17-10) confermato anche dal videocheck. Momento di difficoltà per Aversa (20-17) e Passaro ferma il gioco per 30 secondi. Aversa tiene botta e riesce a chiudere con Presta: è 25-21.

SECONDO SET. Reggio Emilia va avanti (4-7) ma i due servizi vincenti di Marra riportano sotto i normanni (6-7). Sull’ace di Marks (6-11) c’è il time-out chiesto da Passaro. Nuova bomba dai 9 metri per la Conad e 6-13. Break normanno (9-14) e questa volta a fermare il gioco è Fanuli. Punto a punto, fino al monster block di Canuto che vale il 24 pari (time-out di Fanuli). Si va ai vantaggi. Vince la Conad (26-28).

TERZO SET. Tantissimo equilibrio fino a quando la Conad trova un primo mini break (6-8) e coach Passaro ferma subito tutto. Al rientro in campo ace di Canuto e si ritorna in parità a 9. La Wow Green House alza il muro, Marks non trova il campo in diagonale e il tabellone dice 18-15. Time-out di Fanuli (18-15). Chiapello in parallela spara out e si torna sul pari a 20. Reggio riesce prima a passare avanti e poi addirittura a chiudere il parziale (23-25).

QUARTO SET. Ace di Canuto che vale il primo +2 del parziale (8-6). Time-out per la Conad Reggio Emilia quando prima Lyutskanov trova l’ace e poi Argenta chiude un diagonale da urlo (15-11). Monster block di Marra su Marks, 21-13 e time-out Fanuli. Aversa ad un passo dal tie-break. Vince 25-16, si va al quinto.

QUINTO SET. Quando Sperotto si accusa del tocco a muro sull’attacco di Argenta si cambia campo sul risultato di 8-7. Muro di Aversa su Marks (10-8) e coach Fanuli si gioca il primo time-out. Marks sfrutta però subito le mani del muro e trova il pareggio (12-12). Muro in collaborazione tra Canuto e Marra e Aversa si prende 2 match point. Chiude Marra, si festeggia (15-12).