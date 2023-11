Virtus Aversa, arriva Reggio Emilia: punti importanti da mettere in cassaforte

La Wow Green House Aversa è pronta ad ospitare, domenica 19 novembre (ore 18), la Conad Reggio Emilia per quella che è una sfida importantissima per la lotta alla salvezza.

E’ vero che la stagione è iniziata da poco ma in palio ci sono già punti fondamentali da mettere in cassaforte per disputare un campionato di Serie A2 in tranquillità.

Contro la formazione emiliana il PalaJacazzi può davvero essere il settimo uomo in campo così come sottolinea il presidente Sergio Di Meo: “E’ stato fino ad oggi il valore aggiunto di questa squadra, sei dei 9 punti conquistati sono arrivati davanti al pubblico amico e questo perché spesso nei momenti difficili è venuto fuori tutto il calore del popolo normanno che è sempre stato numerosissimo sugli spalti. Il PalaJacazzi deve essere una bolgia, questa è già per me una delle vittorie più belle degli ultimi anni. Vedere ogni volta il palazzetto riempirsi già da mezz’ora prima della gara è motivo di orgoglio, ora serve fare ancora qualcosa in più. Con Reggio Emilia serve un nuovo sold out, tifosi aiutateci a portare a casa i 3 punti”.

Il patron della Virtus Aversa targata Wow Green House punta a ribadire che “ad oggi abbiamo già fatto un campionato al di sopra delle aspettative, l’obiettivo ricordiamolo sempre che è quello della salvezza. Saremo bravi a conquistarlo prima? Bene, a quel punto ci dedicheremo a toglierci altre soddisfazioni. Ma non dobbiamo mai abbassare la guardia, è un campionato durissimo che nasconde insidie in ogni gara. Domenica con Reggio Emilia si possono spostare tanti equilibri, guardando la classifica e il programma delle partite si capisce subito che nel nostro palazzetto si gioca una partita già quasi decisiva. Sarà grande pallavolo, e noi siamo pronti a viverla con tutti gli appassionati di Aversa e della Campania. Solamente insieme si possono ottenere grandi risultati”.

Sono disponibili i biglietti per il match della 7° giornata di SerieA2: Wow Green House Aversa vs Volley Tricolore Reggio Emilia sul circuito Go2. Nessuna registrazione, acquistali ora: https://bit.ly/3R3glDR.