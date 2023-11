(VIDEO) Progetto Polis, i servizi INPS nell’ufficio postale di San Marcellino

Il progetto Polis di Poste Italiane avanza in tutta Italia e arriva nel casertano. Nell’ufficio postale di San Marcellino sono disponibili i servizi Inps rivolti ai pensionati.

Prosegue e si allarga il Progetto Polis di Poste Italiane, rivolto ai comuni sotto i 15.000 abitanti i cui uffici postali diventeranno vere e proprie case dei servizi digitali, con la possibilità di usufruire anche di quelli della pubblica amministrazione.

Fra i primi in Campania a essere stato trasformato e ristrutturato in questo senso, c’è l’ufficio postale di San Marcellino, in provincia di Caserta.

La soddisfazione della clientela

Gli utenti dell’ufficio postale accolgono con soddisfazione questa novità: “Venire all’ufficio postale per richiedere il proprio certificato Inps – dice uno dei clienti dell’ufficio – è una cosa innovativa ed importante. È molto positivo che attraverso l’ufficio postale si possa usufruire di tutta una gamma fondamentale di servizi”. “Gli operatori hanno riferito subito di questa possibilità – dice un altro cliente – penso che sia importante il fatto di trovare tutti questi servizi concentrati qui”. “Qui ci sono servizi all’avanguardia e un personale eccezionale dell’ufficio”, dice un’altra cliente.

C’è chi sottolinea la trasformazione di Poste in qualcosa di molto più grande: “Ormai sono quasi come le banche, offrono però servizi ancora più ampi anche a livello finanziario e questo è molto importante. Gli uffici postali sono diventati strutture indispensabili”. E non manca chi punta i fari sulla preparazione e la cordialità del personale addetto, un altro dei valori aggiunti di Poste Italiane.

Le parole della direttrice e del sindaco

Marcella Comparone, direttrice dell’ufficio postale di San Marcellino, sottolinea: “Questo ufficio ormai è diventata la casa dei servizi digitali. Un pensionato può ritirare qui il certificato Obis M, quello dell’Inps e troverà tanti altri servizi per i pensionati. Oltre ovviamente a tutti i servizi digitali delle Poste”.

Il sindaco del comune campano, Anacleto Colombiano, esprime altrettanta soddisfazione: “Ringrazio Poste Italiane per averci dato questa possibilità – dice – Un importante servizio per la nostra comunità e i nostri concittadini, che in questo modo possono anche evitare e ricevere questi servizi a qualunque ora del giorno”.