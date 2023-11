(VIDEO) Polizia Locale salva una bambina di otto anni dall’alluvione

Nella serata di giovedì 2 novembre, durante l’allerta meteo che stava interessando la città, due pattuglie della polizia Municipale che stavano transitando in via del Ferro, angolo via del Lazzaretto sono intervenuti per aiutare un padre di famiglia a portare ai piani alti di uno stabile, la madre, la nonna anziana e Valentina, la bambina di 8 anni che aveva paura dell’acqua e non voleva lasciare solo il suo criceto. In quel momento l’acqua aveva raggiunto quasi un metro di altezza e stava continuando a salire.

Ecco il momento immortalato dalle bodycam degli agenti: